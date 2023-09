iOS 17 pristato įdomių naujų funkcijų: budėjimo režimą, tiesioginį balso paštą ir kt

„iOS 17“, naujausią „Apple“ operacinę sistemą, bus galima viešai atsisiųsti rugsėjo 18 d. Per Apple iPhone 15 pristatymo renginį bendrovė paskelbė apie iOS 17 atėjimą, kuri pirmą kartą buvo pristatyta Pasaulinėje kūrėjų konferencijoje (WWDC) birželio mėn.

„iPhone“ naudotojai gali laukti daugybės naujų funkcijų, išleisdami „iOS 17“. Budėjimo režimas yra puikus papildymas, leidžiantis paversti savo iPhone į naktinį laikrodį, kai jie yra ant šono. Tiesioginio balso pašto funkcija suteikia patogią transkripcijos paslaugą, rodančią tiesioginę balso pašto pranešimų nuorašą, kai jie įrašomi. Automatinis taisymas ir balso transkripcija taip pat buvo patobulinti, o tai pagerino vartotojo patirtį.

Be to, dabar „Siri“ galima suaktyvinti iš anksto nepasakius „labas“. Be to, iOS 17 pristato naują žurnalo programą, suteikiančią vartotojams galimybę kurti tinkinamus lipdukus ir nustatyti kontaktų plakatus. „NameDrop“ funkcija leidžia lengvai dalytis kontaktine informacija per „AirDrop“, sujungiant du „iPhone“ įrenginius.

„iPad“ naudotojams rugsėjo 17 d. taip pat bus pristatyta visos „iPadOS 18“ versija. Šis naujinimas pagerina valdiklių sąveiką ir leidžia vartotojams suasmeninti savo užrakinimo ekranus. Suderinami iPad modeliai apima 6-os kartos iPad, 5-os kartos iPad mini, 3-os kartos iPad Air ir 2-osios kartos iPad Pro 12.9 colio ar naujesnius modelius.

Tačiau svarbu pažymėti, kad ne visos „iOS 17“ funkcijos gali būti pasiekiamos kiekvienoje šalyje ar regione. „Apple“ pataria vartotojams ieškoti konkrečios informacijos apie funkcijų prieinamumą jos svetainėje.

Apibendrinant galima pasakyti, kad „iOS 17“ siūlo įdomių naujų funkcijų „iPhone“ naudotojams, pvz., budėjimo režimą, tiesioginį balso paštą ir patobulintas „Siri“ funkcijas. „iPadOS 17“ išleidimas taip pat pagerina „iPad“ naudotojų patirtį. „Apple“ entuziastai gali nekantrauti tyrinėti šias naujas funkcijas ir naujinimus, kai operacines sistemas bus galima atsisiųsti.

