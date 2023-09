„Apple Glasgow Store“ pasirašo mokėjimo sutartį po sąjungos

By

„Apple“ parduotuvė Glazge (Škotija) sudarė susitarimą dėl atlyginimo su įmone po jos įkūrimo. Lapkričio mėnesį parduotuvės darbuotojai balsavo už tai, kad jiems atstovautų JK profesinė sąjunga GMB. „Apple“ mažmeninės prekybos darbuotojų sąjunga paskelbė, kad darbuotojai atmetė „Apple“ darbo užmokesčio modelį ir vietoj to užtikrino minimalų atlyginimo padidinimą ir kompensaciją visiems nariams. Be to, daugumai darbuotojų bus naudingas geresnis atlyginimas, daugeliui jų bus padidintas 7 proc.

Pasak „Apple Retail Workers Union“, sėkmingos derybos išryškina profesinės sąjungos naudą. Jie sugebėjo padaryti Apple darbo užmokesčio modelį teisingesnį ir mažiau priklausomą nuo savavališkų metrikų. „Apple Glasgow“ parduotuvė tapo pirmąja Jungtinėje Karalystėje, kuri susibūrė į profesines sąjungas ir įformino savo kaip pripažintos profesinės sąjungos statusą vasario mėn., pasiekusi susitarimą su „Apple“.

Verta paminėti, kad „Apple“ istoriškai priešinosi sąjungų steigimui savo mažmeninės prekybos parduotuvėse. JAV Nacionalinė darbo santykių valdyba netgi pripažino įmonę kalta dėl neteisėtos antisąjunginės veiklos. Sprendimą burtis į sąjungą Apple Glasgow parduotuvėje lėmė susirūpinimas dėl ignoruojamų atlyginimų ir darbo sąlygų problemų. Darbuotojai jautė, kad į jų skundus neatsižvelgiama, o vienas darbuotojas išreiškė savo nusivylimą lygindamas pranešimo apie problemas veiksmą su „laiško Kalėdų Seneliui rašymu“.

