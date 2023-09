Ko tikėtis „Apple 2023“ renginyje: „iPhone 15“, „Apple Watch Series 9“ ir kt.

By

Labai lauktas „Apple 2023“ renginys jau visai šalia, o technologijų entuziastai nekantriai laukia pranešimų, kuriuos „Apple“ jiems paruoš. Tikimasi, kad vienas svarbiausių renginio akcentų bus naujosios iPhone 15 serijos pristatymas. Gandai rodo, kad asortimente bus keturi modeliai: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max. Vienas įdomus pakeitimas, kuris gali būti įvestas „Pro“ modeliuose, yra titano rėmų naudojimas vietoj nerūdijančio plieno.

Planuojama, kad „Apple“ renginys prasidės antradienį 10 val. Ramiojo vandenyno laiku, o jį bus galima tiesiogiai transliuoti „YouTube“, „Apple“ svetainėje arba „Apple TV“ programėlėje „Apple Events“. Be iPhone, taip pat tikimasi pamatyti Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ir galbūt naują iPad mini 7.

Tikimasi, kad tarp „iPhone 15“ serijos „iPhone 15 Pro Max“ pavogs pasirodymą su savo galinga nauja periskopo priartinimo funkcija. Pasak Marko Gurmano iš „Bloomberg“, „Apple“ greičiausiai pristatys šiuos įdomius produktus būsimame renginyje.

Kalbant apie „iPhone 15“ seriją, gandai rodo, kad „iPhone 15“ paveldės kai kurias funkcijas iš „iPhone 14 Pro“, pavyzdžiui, galingą 48 MP kamerą ir „Dynamic Island“. Tikimasi, kad „iPhone 15 Pro“ bus maitinamas A17 Bionic lustu, todėl jis bus neįtikėtinai greitas. Tačiau šie atnaujinimai gali būti su didesne kaina. Taip pat spėjama, kad visi „iPhone“ modeliai gali pereiti prie USB-C, kad būtų galima greičiau įkrauti, o belaidis įkrovimas gali tapti labiau prieinamas.

Kalbant apie kainas, numatomos pradinės „iPhone 15“ serijos kainos yra tokios:

„iPhone 15“: 799 USD

„iPhone 15 Plus“: 899 USD

„iPhone 15 Pro“: nuo 1099 USD, jei jis padidins 100 USD

„iPhone 15 Pro Max“: nuo didžiulio 1299 USD, jei jis padidins 200 USD

Kitas įdomus pranešimas, kuris gali būti paskelbtas renginio metu, yra Apple Watch Series 9. Nors informacijos apie jį mažai, tikimasi patobulinimų, palyginti su ankstesniu modeliu. „Apple Watch Ultra 2“ nėra jokių ženklų, tačiau pranešama, kad „Apple“ stengiasi į savo būsimus išmaniuosius laikrodžius įtraukti cukraus kiekio kraujyje ir kraujospūdžio jutiklius.

Nors visiškai nauja „AirPod“ versija gali būti nepristatyta, jų įkrovimo dėklai gali būti pakeisti. Sklando gandai, kad „Apple“ pakeis „Lightning“ jungtį USB-C, suderindama ją su gandų skleidžiamu „iPhone“ jungikliu.

Be šių laukiamų pranešimų, sklando gandai apie naujus „MacBook“, įskaitant 14 colių ir 16 colių „MacBook Pro“, taip pat 15 colių „MacBook Air“ su M2 lustu. Taip pat ruošiami nauji „iPad“ su galimybe pasirodyti „iPad mini 7“. Be to, kalbama apie „HomePod“ su ekranu ir „AirPods Max 2“ pristatymą. Ir jei WWDC 2023 parodoje peržiūrėtos „Apple VR/VR“ ausinės nebus iki galo atskleistos, daugiau informacijos gali būti atskleista rugsėjį.

Taigi pasiruoškite įdomiam „Apple“ renginiui, kuriame pamatysite „iPhone“, „Apple Watches“ ateitį ir galbūt kai kuriuos netikėtumus, kuriuos „Apple“ slepia.

Šaltiniai: gandai ir spėlionės, pagrįstos pramonės atstovais ir ekspertais.