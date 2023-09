Ko tikėtis (ir ko nesitikėti) iš Apple Wonderlust įvykio

Šiandien labai lauktas Apple renginys, kuriame technologijų milžinė pristatys savo naujos kartos iPhone. Nors sklando gandai apie kitų produktų pristatymą, tikimasi, kad Apple daugiausia dėmesio skirs savo naujiems iPhone. Tikimasi, kad bus pristatyti keturi iPhone – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max. Be to, gali pasirodyti ir kiti produktai, pvz., Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 ir AirPods Pro 2nd Generation su nauju C tipo USB prievadu.

Tačiau yra tam tikrų produktų, kurie šiandien greičiausiai nebus pristatyti. Vienas iš jų yra gandai apie iPhone 15 Ultra, kuris, kaip tikimasi, turės aukščiausios kokybės funkcijas, pranokstančias Pro variantus. Kitas produktas, kuris gali būti nepristatytas, yra „Apple Watch X“, kuris, kaip spėjama, švęs „Apple Watch“ 10-metį su tokiomis funkcijomis kaip „MicroLED“ ekranas ir kraujospūdžio matuoklis. Manoma, kad „Watch X“ vis dar kuriamas ir nebus pasiruošęs šiam įvykiui.

Taip pat sklando gandai apie M3 varomus „Mac“, įskaitant „iMac“, „MacBook Air“ ir „MacBook Pro“, tačiau tikimasi, kad šie įrenginiai nebus pristatyti šį vakarą. Vietoj to, ataskaitose teigiama, kad „Apple“ gali juos pristatyti spalį per pranešimą spaudai, o ne per specialų pristatymo renginį.

Kalbant apie iPads, M3 varomi iPad Pros ir naujas iPad Air 6, kaip teigiama, bus ruošiami, tačiau mažai tikėtina, kad jie bus pristatyti Wonderlust renginyje. Gandai rodo, kad iPad Air 6 gali būti išleistas jau kitą mėnesį, paskelbus pranešimą spaudai.

Nors tikimasi, kad naujasis „AirPods Pro 2nd Generation“ su USB Type-C prievadu debiutuos, jokių reikšmingų pokyčių, palyginti su dabartiniu modeliu, nebus. Kiti „AirPods“ variantai, tokie kaip „AirPods Pro 3“, „AirPods Max 2“ ir „AirPods 2“ su USB Type-C, šįvakar nebus paskelbti.

Apibendrinant, tikimasi, kad „Apple Wonderlust“ renginyje daugiausia dėmesio bus skiriama naujajai „iPhone“ serijai su kai kuriais papildomais produktais, tokiais kaip „Apple Watch Series 9“ ir „AirPods Pro 2nd Generation“. Kiti gandai, tokie kaip iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3 varomi Mac kompiuteriai, nauji iPad ir papildomi AirPods modeliai greičiausiai nebus pristatyti šiame renginyje.

Apibrėžimai:

– USB Type-C prievadas: universali jungtis, kurią galima naudoti įkrovimui ir duomenų perdavimui įvairiuose įrenginiuose.

– „MicroLED“ ekranas: technologija, naudojanti mikroskopinius šviesos diodus, kad būtų sukurtas didelės raiškos ekranas su geresniu kontrastu ir energijos vartojimo efektyvumu.

