„Apple“ pristato naują „Apple Watch Series 9“ su patobulintomis funkcijomis

By

„Apple“ šiandien surengė labai lauktą renginį, pristatydama daugybę naujų techninės įrangos pasiūlymų. Svarbiausias renginio akcentas buvo naujausio jų nešiojamų modelių papildymo – Apple Watch Series 9 – pristatymas.

Naujasis išmanusis laikrodis yra aprūpintas pažangiausiu S9 lustu, kuris, palyginti su pirmtaku, gali pasigirti 60 % didesniu našumu ir 30 % greitesniu GPU. Deidre Caldbeck, „Apple Watch“ produktų rinkodaros direktorius, pavadino jį „galingiausiu laikrodžio lustu“.

Vienas iš pagrindinių 9 serijos patobulinimų yra patobulintas diktavimas, kuris buvo patobulintas iki 25%. Dėl šio patobulinimo balso komandos ir sąveika su Siri vartotojams bus dar sklandesnė.

9 serija pristato keletą įdomių naujų funkcijų. Dabar vartotojai gali pasiekti sveikatos duomenis naudodami „Siri“, kad būtų patogu stebėti savo kūno rengybą ir savijautą. Kita funkcija, pavadinta Name Drop, leidžia vartotojams dalytis asmenine informacija su kitais netoliese esančiais vartotojais, kurie taip pat turi Apple Watch Series 9. Be to, Double Tap funkcija leidžia vartotojams valdyti laikrodžio funkcijas bakstelėjus rodomuoju pirštu ir nykščiu ant rankos, kurią nešioja. žiūrėti.

Apple taip pat padvigubino ekrano ryškumą, užtikrindama geresnį matomumą net esant ryškiai saulės šviesai. Kitas praktiškas papildymas – galimybė siųsti ping jūsų iPhone tiesiai iš laikrodžio, todėl lengviau surasti telefoną, kai jis dingsta.

Kitose naujienose buvo spėlionių ir užuominų, kad naujausiame „iPhone“ bus įdiegta USB-C jungtis. Nors tai nebuvo oficialiai patvirtinta, tiekimo grandinės šaltiniai ir naujausios ataskaitos rodo, kad „Apple“ gali keistis. Šis pakeitimas padidintų įkrovimo greitį ir pagerintų suderinamumą su kitais USB-C įrenginiais.

Šie įdomūs Apple renginio pranešimai parodo jų įsipareigojimą peržengti technologijų ribas, tiekti naujoviškus produktus, kurie pagerina vartotojo patirtį.

Šaltiniai:

– Apple Watch Series 9: [įterpti šaltinį]

– USB-C, skirtas iPhone gandams: [įterpti šaltinį]