„Apple“ oficialiai pristatė savo naujausią „iPhone“ ir išmaniųjų laikrodžių liniją, paskelbusi apie „iPhone 15“ seriją ir „Apple Watch Series 9“. Nors technologijų milžinė padidino savo iPhone kainas JAV, Airijos naudotojai gaus nuolaidą. „IPhone 15 Pro“ kaina prasideda nuo 1,239 100 eurų, o tai yra 15 eurų mažesnė nei praėjusių metų modelio kaina. „IPhone 979“ kainuos nuo 1,029 eurų, palyginti su 15 1,129 eurais prieš metus. „IPhone 1,179 Plus“ kaina taip pat sumažinta iki XNUMX XNUMX € nuo XNUMX XNUMX €.

„Apple“ siekia pagerinti bendrą naudotojų patirtį su savo naujais įrenginiais, nepaisydama iššūkių, kuriuos kelia dabartinė pragyvenimo išlaidų krizė. Naujieji „iPhone“ žada geresnę skambučių kokybę, fotografavimą ir standartinio USB įkrovimo prievado pritaikymą. „IPhone 15 Pro“ modeliuose bus pritaikytas veiksmo mygtukas, o „iPhone 15 Pro“ – patvaresnio titano dizaino ir galingesnės kameros sistemos.

„IPhone 15“ serija bus aprūpinta A16 lustu, o „Pro“ modeliai turės atnaujintą A17 lustą. „IPhone 15“ taip pat įdiegė USB C jungtį, skirtą įkrovimui ir duomenų perdavimui, laikantis ES termino iki 2024 m. standartizuoti įkrovimą. Be to, „Apple“ išplėtė „iPhone“ avarinio palydovinio ryšio galimybes, įtraukdama palydovinę pagalbą kelyje.

„Apple“ taip pat pristatė „Apple Watch Series 9“, kuriame yra valdymo gestais funkcija, „Siri“ užklausų apdorojimas pačiame laikrodyje ir patobulinta integracija su „HomePod“. Bendrovė ir toliau teikia pirmenybę tvarumui, stengdamasi iš pakuočių pašalinti plastiką, naudoti 100 % perdirbtas medžiagas ir pasikliauti švariais, atsinaujinančiais energijos šaltiniais.

Šaltiniai:

– PP Foresight analitikas Paolo Pascatore

– oficialus Apple pranešimas

Apibrėžimai:

– USB C: universali nuosekliosios magistralės jungtis, dažniausiai naudojama įkrovimui ir duomenų perdavimui elektroniniuose įrenginiuose.

– A16 ir A17 lustai: nurodo procesorius, naudojamus Apple įrenginiuose, o A17 yra naujesnė ir galingesnė versija.

– Avarinio palydovo galimybės: įrenginio galimybė prisijungti prie palydovinio tinklo, kad būtų galima palaikyti ryšį ir teikti pagalbą kritinėse situacijose.