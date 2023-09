By

Technologijų milžinė „Apple“ pristatė naujausią „Apple Watch“ serijos priedą, pristatydama „Apple Watch Ultra 2“. Šis naujas išmanusis laikrodis pasižymi nepaprastu baterijos veikimo laiku – iki 36 valandų vienu įkrovimu. Be to, veikiant mažos galios režimu, akumuliatoriaus veikimo laikas pailgėja iki įspūdingų 72 valandų.

Viena iš išskirtinių „Apple Watch Ultra 2“ savybių yra išskirtinis laikrodžio ciferblatas, vadinamas „moduliniu ultra“, kurį Apple sukūrė specialiai šiam įrenginiui. Be to, išmaniame laikrodyje yra S9 lustas, užtikrinantis didesnį našumą ir efektyvumą.

Pradinė 799 USD (66,200 2 rupijų) kaina „Apple Watch Ultra 9“ siūlo daugybę naujoviškų funkcijų ir funkcijų. Per pristatymo renginį „Apple“ taip pat paskelbė reikšmingą pranešimą apie jų produktuose naudojamas medžiagas. Bendrovė atskleidė, kad daugiau nenaudos odos į jokius naujus „Apple“ gaminius. Be to, „Apple“ pabrėžė savo įsipareigojimą siekti tvarumo teigdama, kad „Apple Watch Series XNUMX“ yra pirmasis jų anglies dvideginio neutralus produktas. Ateityje visa „Apple“ laikrodžių gamyba bus maitinama tik švaria elektra.

„Apple“ taip pat pristatė naująjį 9 serijos laikrodį, kuris gali pasigirti galingesniu procesoriumi. Šis pranešimas buvo paskelbtas prieš labai lauktą iPhone 15 pristatymą, kuriame turėtų būti nauji įkrovimo prievadai, patobulintos kameros ir galbūt didesnės aukščiausios kokybės modelių kainos. Kalbant apie funkcionalumą, 9 serijos laikrodyje dabar yra funkcija, vadinama „dukart bakstelėjimu“. Du kartus bakstelėdami nykščiu ir pirštu, vartotojai gali atlikti įvairias užduotis fiziškai neliesdami laikrodžio.

Renginio metu „Apple“ operacijų vadovas Jeffas Williamsas paaiškino, kad „dvigubo bakstelėjimo“ funkcija naudoja mašininį mokymąsi, kad aptiktų subtilius kraujotakos pokyčius, kai vartotojas bakstelėja pirštais. Ši pažanga leidžia naudotojams užsiimti kita veikla, pvz., vedžioti šunį ar laikyti kavos puodelį, ir tuo pat metu bendrauti su išmaniuoju laikrodžiu.

Be to, „Apple“ generalinis direktorius Timas Cookas atskleidė, kad įmonė ir toliau ruošiasi išleisti mišrios realybės ausines „Vision Pro“ 2024 m. pradžioje. Šiuo labai laukiamu produktu siekiama vartotojams suteikti įtraukiančios ir transformuojančios papildytos realybės patirtį.

Apskritai, naujausi Apple pranešimai parodė nuolatinį atsidavimą naujovėms, tvarumui ir naudotojų patirčiai. „Apple Watch Ultra 2“ ir „Series 9 Watch“ kartu su būsimomis „Vision Pro“ ausinėmis demonstruoja „Apple“ įsipareigojimą peržengti technologines ribas ir teikti pažangiausius produktus savo klientams.

