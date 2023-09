Apple AirPods Pro palaikys USB-C įkrovimą

By

„Apple“ patvirtino, kad būsimas „Apple AirPods Pro“ turės USB-C įkrovimą. Pranešimas buvo paskelbtas Apple Wonderlust Event, kur bendrovė taip pat pristatė naują "AirPods Pro" dėklą. Trečiosios kartos „AirPods Pros“ dėklas palaikys ne tik USB-C, bet ir „MagSafe“ įkrovimą.

Deja, tiems, kurie domisi tik dėklo įsigijimu atskirai, panašu, kad tokios galimybės nebus. USB-C įkrovimas bus įtrauktas į visą „AirPods Pro“ kainą – 249 USD.

Be USB-C suderinamumo, vartotojai gali tikėtis kitų funkcijų, tokių kaip prisitaikantis garsas ir galingas triukšmo slopinimas. Be to, tikimasi, kad vienas „AirPods Pro“ įkrovimas užtikrins maždaug šešių valandų baterijos veikimo laiką.

Planuojama, kad „AirPods Pro“ bus išleistas rugsėjo 22 d., siūlantis vartotojams belaidį garso sprendimą su patobulintomis funkcijomis ir patogumu.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Apple Wonderlust Event paskelbtus pranešimus, IGN pateikė išsamią visų pagrindinių naujienų ir svarbiausių įvykių apžvalgą. Be to, IGN siūlo naudingą vadovą, padėsiantį vartotojams išsirinkti geriausią Apple AirPods modelį, kurį galima įsigyti 2023 m.

