Andrew Flintoffas grįžta į kriketą po „Top Gear“ avarijos

Andrew Flintoffas, buvęs kriketo žaidėjas ir laidos „Top Gear“ laidų vedėjas, sugrįžo į kriketą po to, kai filmavimo metu patyrė traumų per avariją dideliu greičiu. Avarija įvyko Dunsfold Parko aerodrome Surėjaus valstijoje, kur Flintoffas vairavo triratį „Morgan Super 3“ 130 mylių per valandą greičiu. Jis patyrė veido sužalojimus ir lūžusius šonkaulius, tačiau vėliau atsigavo.

Flintoffas, kuris pasitraukė iš kriketo 2009 m., dabar dirba nemokamu konsultantu Anglijos vyrų komandoje per vienos dienos tarptautinę seriją prieš Naująją Zelandiją. Jis buvo pastebėtas vadovaujantis treniruotėms ruošdamasis pirmosioms rungtynėms Kardifo Sophia Gardens. Buvo pastebimi matomi randai ant veido ir juosta ant nosies.

Flintoffo ryšys su „Top Gear“ baigėsi, kai po avarijos jis nusprendė pasitraukti. Tai nebuvo pirmoji jo avarija laidoje, nes anksčiau jis dideliu greičiu rėžėsi į prekystalį ir nukrito nuo triračio. BBC laikinai sustabdė laidos filmavimą ir atliks sveikatos ir saugos peržiūrą.

Kalbėdamas apie avariją, Flintoffui artimas šaltinis teigė, kad incidentas jį paveikė tiek emociškai, tiek fiziškai. Buvusi „Top Gear“ laidų vedėja Angela Rippon pareiškė užuojautą ir pažymėjo, kad laidų vedėjai nėra profesionalūs vairuotojai ir dažnai yra prašomi atlikti sudėtingas užduotis.

Nepaisant to, kad jis neprisijungė prie komandos artėjančiame pasaulio čempionate Indijoje, Flintoffo sugrįžimas į kriketą yra teigiamas pokytis gerbėjams ir sportui. Jo patirtis ir kompetencija neabejotinai pravers Anglijos komandai rungtynėse su Naująja Zelandija.

