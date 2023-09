„Dao by Dorsett AMTD Singapore“ gavo du pramonės apdovanojimus

By

AMTD Digital Inc., visapusiška skaitmeninių sprendimų platforma, įsikūrusi Prancūzijoje, su malonumu praneša, kad jos dukterinė įmonė Dao by Dorsett AMTD Singapore buvo apdovanota dviem pagrindiniais pramonės apdovanojimais. Aptarnaujamas apartamentų viešbutis, kurio 51 % akcijų priklauso AMTD Digital, gavo World Travel Awards apdovanojimą „Asia's Leading New Serviced Apartments 2023“ ir „AltoVita Singapore“ apdovanojimą „Geriausias interjero dizaino apdovanojimas 2023“.

Pasaulio kelionių apdovanojimai yra labai prestižinė kelionių ir turizmo pramonės programa, o šio apdovanojimo laimėjimas yra visame pasaulyje pripažinto meistriškumo simbolis. Kita vertus, „AltoVita“ yra internetinės įmonių apgyvendinimo platformos operatorė, žinoma dėl savo įmonės programinės įrangos, suteikiančios prieigą prie plataus būsto pasirinkimo tinklo visame pasaulyje.

Šie pripažinimai liudija pasitikėjimą ir paramą, kurią Dao by Dorsett AMTD Singapore sulaukė iš savo klientų, svečių ir partnerių. Kaip AMTD grupės dalis, kuriai taip pat priklauso pasaulinė mados žiniasklaidos įmonė „L'Officiel Inc. SAS“, „AMTD Digital“ siekia teikti išskirtinį svetingumą ir VIP patirtį.

„AMTD Digital Inc.“ yra visapusiška skaitmeninių sprendimų platforma, veikianti įvairiuose sektoriuose, įskaitant skaitmeninių sprendimų paslaugas, skaitmeninę mediją, turinio ir rinkodaros paslaugas, skaitmenines investicijas ir svetingumo bei VIP paslaugas. Jis tarnauja kaip AMTD SpiderNet ekosistemos šerdis, integruojantis ir įgalinantis įvairias skaitmenines įmones savo ekosistemoje.

AMTD Assets Group, AMTD Digital dukterinė įmonė, daugiausia dėmesio skiria nekilnojamojo turto rinkai, kuri specializuojasi svetingumo ir gyvenimo būdo koncepcijose visame pasaulyje. Bendrovė taiko į klientą orientuotą požiūrį, siūlydama VIP narystės paslaugas stilinguose viešbučiuose ir apartamentuose, nekilnojamojo turto nuomos, maisto ir gėrimų bei klubų narystės paslaugas didžiuosiuose pasaulio miestuose.

Apibendrinant, Dao by Dorsett AMTD Singapore neseniai gauti apdovanojimai patvirtina jos įsipareigojimą teikti išskirtines paslaugas ir patirtį savo klientams. Būdama „AMTD Digital Inc.“ ekosistemos dalimi, įmonė ir toliau siekia tobulumo svetingumo ir skaitmeninių sprendimų srityje.

