Character.ai populiarėja naudojant ChatGPT mobiliųjų programų naudojimo srityje

Character.ai, AI programų kūrėjas, leidžiantis vartotojams kurti savo AI simbolius, pastebimai auga mobiliųjų programų naudojimas. Remiantis naujausia rinkos žvalgybos įmonės „Smahedweb“ atlikta analize, Character.ai skirtose „iOS“ ir „Android“ programose dabar Jungtinėse Valstijose yra 4.2 mln. aktyvių vartotojų per mėnesį, palyginti su „ChatGPT“ beveik 6 mln.

Nors Character.ai augimas yra vertas dėmesio, ChatGPT vis dar išlaiko didesnį buvimą žiniatinklyje, o tai gali būti dėl to, kad Character.ai vartotojai renkasi dirbtinio intelekto pokalbių robotus savo mobiliuosiuose įrenginiuose ir su jomis bendrauti, o ne per svetainę. Pasauliniu mastu ChatGPT taip pat lenkia Character.ai pagal naudojimąsi mobiliuoju telefonu – 22.5 mln. aktyvių „ChatGPT“ vartotojų per mėnesį, palyginti su 5.27 mln. Character.ai.

Vienas įdomus aspektas yra tai, kad Character.ai pritraukia daug jaunesnių demografinių rodiklių, palyginti su kitomis AI programomis, įskaitant ChatGPT. Beveik 60 % Character.ai žiniatinklio auditorijos priklauso 18–24 metų amžiaus grupei, kuri išliko pastovi net ir sumažėjus ChatGPT žiniatinklio srautui. Liepos mėnesį 18–24 metų amžiaus žmonės sudarė tik 27 % ChatGPT interneto srauto.

Analizė taip pat atskleidė, kad kiti dirbtinio intelekto paslaugų teikėjai turi mažesnį priėmimo rodiklį tarp jaunesnių amžiaus grupių. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic ir Google's Bard turi daug mažesnį procentą (svyruoja nuo 18.46 % iki 25.3 %) 18–24 metų amžiaus gyventojų, palyginti su Character.ai 60 %.

Per pastaruosius tris mėnesius „ChatGPT“ sumažėjo apsilankymų visame pasaulyje skaičius, tačiau „Smahedweb“ duomenys rodo pagerėjimo požymius, prasidėjus mokslo metams. Kita vertus, Character.ai ir toliau buvo naudojamas vasarą, nes daugiausia dėmesio skyrė pramogoms, o ne buvo tik namų darbų pagalbininkas ar tyrimo asistentas.

Character.ai turi didelį potencialą toliau augti vartotojų bazei po įspūdingo 150 mln. USD A serijos finansavimo, todėl startuolio vertė siekia 1 mlrd. Programėlė išsiskiria iš kitų dirbtinio intelekto simbolių generatorių – jos įkūrėjai Noam Shazeer ir Daniel De Freitas, kurie anksčiau buvo „Google“ AI ekspertai.

Nors Character.ai pritaikymas ateityje lieka neaiškus, programos įkūrėjai buvo pripažinti kaip AI srities pavyzdžiai, o startuolis gali nuolat tobulėti, nes vis daugiau vartotojų kuria ir įsitraukia į jos veikėjus.

Šaltinis: „Simplyweb“, „Reuters“.