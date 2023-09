Nigerijos „Bureaux De Change operatorių asociacija“ kreipiasi dėl skaitmeninės autonomijos

Nigerijos Bureaux De Change operatorių asociacija (ABCON) paragino Nigerijos centrinį banką (CBN) suteikti Bureaux De Change (BDC) skaitmeninę autonomiją, kad būtų pasiektas valiutų kurso konvergencija. ABCON prezidentas dr. Aminu Gwadabe paskelbė ataskaitą, raginančią aukščiausią banką neprieštarauti, kad BDC visiškai pereitų prie skaitmeninių operacijų.

Tikimasi, kad skaitmeninės autonomijos suteikimas BDC sukels valiutų kursų konvergenciją, sumažins rinkos nepastovumą ir paskatins ekonomikos augimą. ABCON praeityje pasiekė rodiklių konvergenciją, įskaitant 2006, 2009 ir 2018–2020 m., prieš prasidedant Covid-19 pandemijai.

Pasak dr. Gwadabe, suteikus operatoriams skaitmeninę autonomiją, būtų lengviau atrasti tikrąjį rinkos kursą, būtų galima įgyvendinti suderintą federalinės vyriausybės užsienio valiutos kurso politiką ir būtų galima veiksmingai stebėti BDC sandorius, kad jie atitiktų teisės aktų ir reguliavimo reikalavimus.

ABCON aktyviai diegė technologijas ir nuo 2016 m. daug investavo į IT tyrimus, plėtrą ir įvairių skaitmeninių sprendimų diegimą. Šiuo metu BDC operatoriai turi operacijų stebėjimo sistemas, IT biuro patalpas ir interneto ryšius. Jie registruoja savo operacijas „Amazon Web Service“ (AWS) internetu realiuoju laiku ir ištraukia kasdienes ataskaitas, kad galėtų pateikti grąžinimą. Be to, operatoriai integravosi su Nigerijos tarpbankinių atsiskaitymų sistema (NIBSS) ir banko patvirtinimo numerio (BVN) tikrinimo platformomis.

Šios skaitmeninės reformos ne tik padidina veiklos efektyvumą, bet ir prisideda prie bendros BDC sektoriaus plėtros ir modernizavimo. ABCON prašymas suteikti skaitmeninę autonomiją atitinka CBN planuojamas BDC reformas, pabrėžiant būtinybę laikytis technologinės pažangos.

Šaltiniai:

– ABCON ataskaita

– Nigerijos „Bureaux De Change“ operatorių asociacija