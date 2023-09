Kompiuterio vizijos panaudojimas, kad būtų galima sužinoti apie ličio jonų baterijas

By

Tyrėjai panaudojo kompiuterinę viziją, mašininio mokymosi formą, siekdami giliau suprasti, kaip veikia įkraunamos ličio jonų baterijos. Kruopščiai ištyrę baterijų elektrodų rentgeno filmus nanoskalės lygiu, mokslininkai atskleidė anksčiau paslėptas fizines ir chemines detales. Šis proveržis gali padidinti ličio jonų baterijų efektyvumą, naudojant platesnius pritaikymus suprantant sudėtingas sistemas, tokias kaip ląstelių dalijimasis embrionuose.

Tyrime, kuriam vadovavo Energetikos departamento SLAC nacionalinės greitintuvo laboratorijos, Stanfordo universiteto, MIT, ir Toyota tyrimų instituto mokslininkai, daugiausia dėmesio buvo skiriama ličio geležies fosfato (LFP) dalelėms. LFP dalelės, padengtos plonu anglies sluoksniu, siekiant pagerinti elektros laidumą, dažniausiai randamos teigiamuose ličio jonų akumuliatorių elektroduose.

Norėdami stebėti vidinius baterijų procesus, tyrėjų komanda sukūrė skaidrias baterijų elementus su dviem elektrodais, apsuptus elektrolito tirpalu, kuriame yra laisvai judančių ličio jonų. Naudodami šią sąranką jie galėjo stebėti ličio jonų judėjimą įkrovimo ir iškrovimo ciklų metu. Šis procesas, žinomas kaip interkalacija, apima jonų patekimą į LFP daleles ir iš jų išėjimą.

LFP yra labai reikšmingas akumuliatorių pramonėje dėl savo mažų sąnaudų, saugumo ir gausaus elementų naudojimo, todėl jis ypač svarbus elektromobilių rinkoje.

Tyrėjų bendradarbiavimas prasidėjo prieš aštuonerius metus, kai MIT profesorius Martinas Bazantas ir Williamas Chuehas iš Stanfordo sujungė savo matematinio modeliavimo ir pažangios rentgeno mikroskopijos žinias, kad ištirtų baterijų daleles. Vėliau jie įtraukė mašininio mokymosi įrankius, kad paspartintų akumuliatoriaus testavimą ir nustatytų optimalius įkrovimo būdus. Dabartinis tyrimas žengia dar vieną žingsnį, panaudojant kompiuterinę viziją analizuojant nanoskalės rentgeno filmus nuo 2016 m. Šis metodas leidžia išsamiau suprasti ličio įterpimo reakcijas LFP dalelėse.

Pikseliuodami rentgeno vaizdus, ​​mokslininkai gali užfiksuoti ličio jonų koncentraciją kiekviename dalelės taške. Tai leidžia jiems kurti filmus, iliustruojančius ličio jonų srautą į daleles ir iš jų įkrovimo ir iškrovimo metu.

Analizuodami rentgeno vaizdus, ​​mokslininkai nustatė, kad ličio jonų judėjimas medžiagoje glaudžiai susijęs su kompiuteriniu modeliavimu, kurį anksčiau sukūrė Bazant. Jie naudojo 180,000 XNUMX pikselių kaip matavimus, kad parengtų skaičiavimo modelį, kuris tiksliai apibūdina akumuliatoriaus medžiagos nepusiausvyros termodinamiką ir reakcijos kinetiką.

Be to, tyrimas atskleidė, kad ličio jonų absorbcijos greičio skirtumai per dalelių paviršių yra susiję su anglies dangos storiu. Šis atradimas rodo, kad anglies sluoksnio storio optimizavimas gali padidinti akumuliatoriaus efektyvumą – tai yra svarbi baterijos dizaino pažanga.

Šio tyrimo rezultatai suteikia įžvalgų apie ličio geležies fosfato elektrodų optimizavimą ir parodo mašininio mokymosi bei pažangių vaizdo gavimo metodų potencialą atskleidžiant medžiagų ir sistemų paslaptis. Šis proveržis ne tik atveria kelią baterijų technologijos pažangai, bet ir žada tirti modelių formavimąsi kitose cheminėse ir biologinėse sistemose.

šaltinis:

– MIT naujienų pranešimas

– Stanfordo universiteto naujienų pranešimas

– Gamtos žurnalas