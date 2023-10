Tarptautinė stebėjimo mėnulio naktis 2023 m.: dangaus įvykis, kurį verta stebėti

By

Šį savaitgalį, šeštadienį, spalio 21 d., milijonai žmonių iš viso pasaulio susirinks lauke, kad pamatytų mūsų natūralaus palydovo – Mėnulio – grožį. Šį kasmetinį renginį, žinomą kaip Tarptautinis Mėnulio nakties stebėjimas, aktyviai reklamuoja NASA ir vien Šiaurės Amerikoje užregistruota daugiau nei 3,000 įvykių.

Šio konkretaus laiko priežastis yra dabartinė mėnulio fazė, kuri yra pirmasis ketvirtis. Ši fazė dažnai laikoma geriausiu laiku stebėti mėnulį, nes jis yra šviesus, bet ne per šviesus, todėl puikiai tinka žvaigždžių stebėtojams. Be to, ši fazė suteikia unikalią galimybę pamatyti kai kuriuos kvapą gniaužiančius Mėnulio vaizdus.

Tiems, kurie nežino, ko ieškoti, NASA pateikė atsisiunčiamus kiekvieno pusrutulio mėnulio žemėlapius. Šiuose žemėlapiuose paryškintos pagrindinės mėnulio kumelės, kurios yra tamsios dėmės, dengiančios maždaug šeštadalį mėnulio paviršiaus. Nors jos vadinamos „jūromis“, šios sritys iš tikrųjų yra bazalto lygumos, susidariusios dėl lavos srautų po asteroido smūgių.

Nors plika akimi galima lengvai pastebėti tamsias dėmes, žiūronai gali pagerinti patirtį. Sutelkdami dėmesį į Mėnulio terminatorių, liniją, skiriančią tamsiąją pusę nuo šviesiosios, stebėtojai gali stebėti šešėlių žaismą, atidengdami kraterius ir kalnų keteras. Pietinė Mėnulio dalis yra ypač kalnuota, todėl čia galima tyrinėti patrauklų reljefą.

Tarptautinė stebėjimo mėnulio naktis taip pat suteikia puikią galimybę dar kartą peržiūrėti istorinį žmonijos nusileidimą Mėnulyje. 20 m. liepos 1969 d. Neilas Armstrongas garsiai pareiškė: „Čia yra ramybės bazė. Erelis nusileido“. Nusileidimo vieta, žinoma kaip Ramybės jūra (Mare Tranquillitatis), šią naktį lengvai atpažįstama. Taip pat matomos kitos „Apollo“ misijos nusileidimo vietos, tačiau kai kurios šio įvykio metu gali būti Mėnulio naktį.

Be Mėnulio stebėjimo šią ypatingą naktį, NASA transliuos dviejų valandų tiesioginę transliaciją per NASA televiziją 7 val. EDT. Šia transliacija siekiama suvienyti žmones visame pasaulyje švenčiant Mėnulio stebėjimą, mokslą ir tyrinėjimą, kartu reklamuojant NASA Mėnulio mokslo ir tyrinėjimo programas.

Taigi, jei šį savaitgalį atsidursite lauke, skirkite akimirką pažvelgti į mėnulį ir įvertinti mūsų dangiškojo kaimyno stebuklus. Ir pažymėkite savo kalendorius kitų metų tarptautinei Mėnulio nakties stebėjimui, kuri įvyks 14 m. rugsėjo 2024 d.

