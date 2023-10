Mokslininkai atskleidžia naujų užuominų apie tai, kaip katės murkia

Tyrėjai galėjo pagaliau įminti paslaptį, kaip katės skleidžia savo išskirtinį murkimą. Priešingai nuo seno tikėjimo, kad murkimas atsiranda dėl gerklų balso raukšlių raumenų susitraukimo ir atsipalaidavimo, neseniai atliktas tyrimas rodo, kad katės turi specialių „pagalvėlių“, kurios prisideda prie jų žemo dažnio murkimo. Šie atradimai atskleidžia seną garsą, kuris sužavėjo ir kačių mylėtojus, ir mokslininkus.

Nors daug gyvūnų garsų sukuria oras, praeinantis per balso dėžutę arba gerklas, ankstesnės teorijos teigė, kad katės aktyviai manipuliuoja gerklų raumenimis, kad sukurtų ritmingą murkimą. Norėdami tai ištirti toliau, mokslininkai atliko gerklų, išskirtų iš kačių, kurios buvo numarintos dėl mirtinos ligos, tyrimus.

Stebėtina, kad tyrėjai nustatė, kad gerklos skleisdavo į murkimą panašius garsus tiesiog pučiant per jas orą, be raumenų susitraukimo ar atpalaidavimo. Be to, kačių balso stygos vibravo panašiai kaip žmogaus balso stygos, dalyvaujančios kuriant „balso mailiaus“ garsą. Tyrėjai teigė, kad audinių „pagalvėlės“, pritvirtintos prie kačių balso stygų, gali leisti joms sukelti žemo tono murkimą.

Nors šis atradimas visiškai nepaneigia galimybės, kad raumenys įsitrauks į murkimą, jis atveria naują mokslinių tyrimų kelią. Robertas Eklundas, Linšiopingo universiteto lingvistas, manė, kad šis tyrimas yra reikšmingas žingsnis siekiant suprasti murkimo mechanizmus.

Tačiau tiksliai nustatyti, kaip katės murkia, tebėra sudėtinga užduotis. Nors funkcinis magnetinio rezonanso tomografija (fMRT) gali suteikti informacijos apie kačių smegenis murkimo metu, katės suvaržymas skaitytuvo viduje ir skatinamas murkti kelia etinių problemų.

Nepaisant to, su šiais naujausiais atradimais mokslininkai yra vienu žingsniu arčiau kodo, esančio už vieno iš labiausiai atpažįstamų garsų gyvūnų karalystėje, nulaužimo. Kačių savininkai ir mokslininkai nekantriai laukia tolesnių tyrinėjimų į žavų murkiančių kačių pasaulį.

Šaltiniai:

– Šaltinio straipsnio informacija

– Papildomą informaciją pridėjo asistentas.