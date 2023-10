Išsaugotų medžių tyrimas, siekiant suprasti žemės drebėjimo riziką Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose

By

Tyrėjai iš JAV Geologijos tarnybos Žemės drebėjimų mokslo centro ir Arizonos universiteto naudoja išsaugotus medžius Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose, kad sužinotų apie žemės drebėjimo riziką regione. Komanda surinko medžius, kurie, kaip manoma, žuvo per didžiulius žemės drebėjimus palei lūžių linijas Puget Sound rajone. Analizuodami medžių žiedus, jie nustatė anglies-14 smaigalį nuo 774–75 AD. Skaičiuodami iki paskutinio žiedo ant medžių, jie nustatė, kad medžiai mirė nuo 923 iki 924 metų. Tai rodo, kad abu gedimai sukėlė žemės drebėjimus vienu metu, susiejant du gedimus ir nurodant didesnę žemės drebėjimo riziką, nei manyta anksčiau.

Šis tyrimas suteikia vertingų įžvalgų apie seisminį aktyvumą Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose ir padeda mokslininkams geriau suprasti regiono gedimų linijas ir žemės drebėjimo riziką. Tyrinėdami geologinius įrašus, mokslininkai gali rinkti informaciją iš praeities žemės drebėjimų ir panaudoti ją būsimų įvykių prognozėms. Norint sukurti veiksmingus reagavimo į ekstremalias situacijas planus ir kuriant atsparią infrastruktūrą, labai svarbu suprasti žemės drebėjimo riziką.

Šaltinis: JAV geologijos tarnyba, Arizonos universitetas

Dantų emalio atstatymas

Dantų emalis yra kiečiausia organizmo gaminama medžiaga, tačiau jam sugedus šiuo metu nebėra būdo jo atstatyti. Tačiau Vašingtono universiteto mokslininkai padarė įdomų atradimą, galintį pakeisti dantų taisymą. Jie rado būdą, kaip kamienines ląsteles paversti ameloblastais – ląstelėmis, atsakingomis už dantų emalio gamybą. Tai skatina pradinio emalio gamybą, o tai gali paskatinti „gyvų užpildų“ susidarymą, kad ertmės būtų užtaisytos tikruoju emaliu.

Ateityje šios išvados taip pat gali padėti auginti laboratorijoje išaugintus dantis, kurie gali pakeisti prarastus ar labai pažeistus dantis. Tai būtų natūralesnis ir ilgaamžiškesnis sprendimas, lyginant su tradiciniais dantų implantais ar protezais. Gebėjimas atkurti dantų emalį žymiai pagerintų daugelio žmonių dantų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Šaltinis: Vašingtono universitetas

Pinigai žmonėms

Pinigų trūkumas yra pagrindinė benamystės priežastis. Norėdami ištirti piniginės pagalbos poveikį benamystei, Britų Kolumbijos universiteto mokslininkai atliko tyrimą, kurio metu 7,500 benamių patiriančių asmenų vienkartinį besąlyginį grynųjų pinigų pervedimą 50 USD Kanados dolerių. Tyrimas parodė, kad grynųjų pinigų pervedimo gavėjai daugiau išleido būtiniesiems poreikiams, pavyzdžiui, maistui, nuomai ir transportui. Be to, per metus jie mažiau dienų praleido prieglaudose ir daugiau dienų stabiliame būste.

Šis tyrimas pabrėžia galimą tiesioginės pagalbos grynaisiais pinigais naudą benamystę patiriantiems asmenims. Sprendžiant pagrindinę finansinio nestabilumo problemą, galima pagerinti asmeninę gerovę ir sumažinti priklausomybę nuo laikinų prieglaudų. Reikia atlikti tolesnius tyrimus, siekiant ištirti įvairius būdus, kaip spręsti benamystės problemą, ir sukurti veiksmingesnes strategijas, kaip teikti prasmingą paramą tiems, kuriems jos reikia.

Šaltinis: Britų Kolumbijos universitetas

Pašto greitis ir rinkėjų aktyvumas

Balsavimas paštu tapo vis populiaresnis, ypač tokiose valstijose kaip Oregonas ir Vašingtonas, kur gyventojams balsuoti lengviau. Vašingtono valstijos universiteto mokslininkas ištyrė, kaip vietinės pašto paslaugos greitis gali paveikti rinkėjų aktyvumą, ypač valstijose, kuriose balsavimo įstatymai yra griežtesni. Tyrimas parodė, kad efektyvi vietinė pašto paslauga padidina tikimybę, kad asmenys balsuos, ypač tose srityse, kuriose balsavimo taisyklės griežtesnės.

Rezultatai pabrėžia veiksmingos pašto pristatymo sistemos svarbą užtikrinant, kad balsavimo biuleteniai atvyktų laiku ir juos būtų galima suskaičiuoti. Kadangi balsavimas paštu vis labiau plinta, labai svarbu pašalinti visas kliūtis, kurios gali trukdyti asmenims dalyvauti demokratiniame procese. Pastangos pagerinti pašto paslaugų efektyvumą ir supaprastinti balsavimo procesą gali padėti padidinti rinkėjų aktyvumą ir užtikrinti, kad visų balsas būtų išgirstas.

Šaltinis: Vašingtono valstijos universitetas

Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų orų prognozė

Portlando valstijos universiteto mokslininkai naudojo kompiuterinius modelius ir mašininį mokymąsi, kad prognozuotų būsimus orų modelius Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose pagal dabartinę visuotinio atšilimo trajektoriją. Stebėtina, kad mokslininkai nustatė, kad didesni atmosferos cirkuliacijos modeliai, turintys įtakos vietiniam orui, neturėtų reikšmingai pasikeisti, ypač žiemą. Tai reiškia, kad oro sąlygos, kurias patiriame regione, gali nepasikeisti, nepaisant šylančios planetos.

Tačiau svarbu pažymėti, kad šiame tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas didesniems oro modeliams, o vietiniai poveikiai, tokie kaip karščio bangos, audros ir ekstremalūs oro reiškiniai, ateityje dėl klimato kaitos vis tiek gali atsirasti dažniau. Suprasti galimą klimato kaitos poveikį regioniniams oro modeliams yra labai svarbu kuriant jos poveikio mažinimo strategijas.

Šaltinis: Portlando valstijos universitetas