Patirkite dalinio Mėnulio užtemimo grožį: dangaus reginys

Pasiruoškite šį savaitgalį stebėti užburiantį dangiškąjį įvykį, kai naktinį dangų puošs spalio mėnulio pilnatis. Kai Žemės šešėlis kris ant jos veido, dalinis Mėnulio užtemimas sužavės žiūrovus visame pasaulyje. Šis nepaprastas reiškinys bus visiškai matomas Afrikoje, Europoje, Azijoje ir kai kuriuose Vakarų Australijos regionuose, o rytinis Pietų Amerikos galas bus trumpai matomas mėnuliui tekant.

Spalio 2 d., 01 val. EDT (1801 GMT), dalinis Medžiotojo Mėnulio užtemimas taps dar labiau jaudinantis apie 28 val. EDT (3 m. GMT), mėnuliui patekus į tamsesnį Žemės šešėlio regioną, žinomą. kaip skėtis, pasiekęs piką maždaug 35 val. EDT (1935 m. GMT). 4 val. EDT (14 m. GMT) Mėnulis pagaliau išnyra iš šviesesnės Žemės šešėlio dalies, vadinamos pusiasalio, užbaigdamas šį užburiantį dangaus šokį.

Tiems, kurie gyvena už teritorijos ribų, pasisekė, kad buvo šio įvykio liudininkai asmeniškai, nesijaudinkite! Vis dar galite stebėti šį dangišką reginį per nemokamas tiesiogines transliacijas, pasiekiamas internete įvairiose platformose. Nedvejodami prisijunkite ir pasinerkite į visatos magiją. Be to, Space.com taip pat surengs tiesioginę renginio transliaciją, leidžiančią patirti užtemimą patogiai savo namuose.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

K: Kas sukelia dalinį Mėnulio užtemimą?

A: Daliniai Mėnulio užtemimai įvyksta, kai Saulė, Žemė ir Mėnulis nėra idealiai suderinti. Vadinasi, tik dalis tamsiausios Žemės šešėlio dalies, vadinamos umbra, dengia mėnulį.

Klausimas: Ar Mėnulio užtemimai gali įvykti bet kurios pilnaties metu?

A: Mėnulio užtemimai įvyksta tik per pilnatį, kai mėnulis ir saulė yra išdėstyti diametraliai priešais vienas kitą Žemės atžvilgiu. Tačiau ne visas pilnatis lydi užtemimai. Taip yra todėl, kad Mėnulio orbitos plokštuma yra pasvirusi maždaug 5 laipsnių kampu į Žemės plokštumą, todėl Žemės šešėlis dažnai būna aukščiau arba žemiau Mėnulio orbitos.

K: Kaip galiu iš arti stebėti dalinį Mėnulio užtemimą?

A: Jei norite bet kada pamatyti dalinį užtemimą arba stebėti mėnulį, apsvarstykite galimybę tyrinėti astronomijos pasaulį teleskopu arba žiūronais. Mūsų geriausių teleskopų ir geriausių žiūronų vadovai yra puikūs šaltiniai, padėsiantys pradėti.

Kl.: Ar galiu užfiksuoti Mėnulio užtemimo nuotraukas?

A: Tikrai! Jei turite aistrą astrofotografijai, galite užfiksuoti Mėnulio užtemimą, pilnatį ar žavų naktinį dangų. Peržiūrėkite mūsų išsamius vadovus, kaip fotografuoti Mėnulio ir Mėnulio užtemimus, taip pat mūsų rekomendacijas dėl geriausių astrofotografijos fotoaparatų ir objektyvų.