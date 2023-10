Antarkties jūros ledas rekordiškai žemas, keliantis grėsmę visuotinėms pasekmėms

By

Pasak Australijos transliuotojų korporacijos (ABC), Antarktida per pastaruosius aštuonerius metus keturis kartus patyrė rekordiškai mažą jūros ledo dangą. Skirtingai nei ankstesniais metais, dabartiniu žiemos sezonu ledas nebeformuojasi, todėl dideli Antarktidos pakrantės ruožai lieka be ledo. Mažai tikėtina, kad šis precedento neturintis reiškinys įvyks natūraliai, kaip teigė fizinis okeanografas Edwardas Doddridge'as, kuris jį apibūdina kaip „penkių sigmų įvykį“, kuris gali įvykti maždaug kartą per 7.5 milijono metų.

Ledo lygio mažėjimą mokslininkai sieja su šiltesniais vandenyno vandenimis ir energingesniu oru, o tai pagreitina tirpimo procesą Antarktidoje. Šis ledo dangos sumažėjimas turi reikšmingos įtakos Žemės „albedui“, ty šviesos kiekiui, kurį atspindi planetos paviršius, o ne sugeria. Didesnis albedas dėl didesnio ledo sulėtina šildantį saulės poveikį. Tačiau, mažėjant ledo lygiui, planeta pradeda sugerti daugiau šilumos, todėl didėja visuotinis atšilimas.

Žymiai šiltesnės aplinkos pasekmės būtų gilios ir toli siekiančios. Bus paveikta žmonių sveikata, pasauliniai maisto šaltiniai, žemės ūkis ir pagrindinės ekosistemos, pavyzdžiui, atogrąžų miškai. Greitas ir platus visuotinis atšilimas, atsirandantis dėl poliarinio ledo tirpimo, gali turėti pražūtingų padarinių planetai.

Labai svarbu išspręsti mažėjančio jūros ledo Antarktidoje problemą ir nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sušvelnintas visuotinio atšilimo poveikis. Tai apima šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą ir ledo dangos apsaugos bei atkūrimo strategijų įgyvendinimą. Šio tyrimo išvados yra pavojaus signalas, kad reikia skubiai bendradarbiauti visame pasaulyje ir imtis aktyvių kovos su klimato kaita priemonių.

Apibrėžimai:

– Albedas: Albedas reiškia šviesos kiekį, kurį atspindi Žemės paviršius.

– Jūros ledas: jūros ledas yra užšalęs jūros vanduo, kuris susidaro ir plūduriuoja vandenyno paviršiuje.

Šaltiniai:

– Australijos transliuotojų korporacija (ABC)