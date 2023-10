Jupiterio reaktyvinis srautas, kurį atskleidė Webb kosminis teleskopas

By

Webb kosminis teleskopas padarė nuostabų atradimą Jupiteryje, didžiausioje mūsų saulės sistemos planetoje. 2022 m. liepą Webbas aptiko intensyvų reaktyvinį srautą, šaudantį per Jupiterio pusiaują. Reaktyvinis lėktuvas skrieja maždaug 320 mylių per valandą (515 kilometrų per valandą) greičiu ir yra maždaug 25 km aukštyje Jupiterio žemutinėje stratosferoje.

Iki šio radinio astronomai žinojo, kad Jupiterio atmosferoje egzistuoja rytų-vakarų krypties purkštukai. Tačiau šio naujai atrasto greitai judančio lėktuvo analizė rodo, kad Jupiterio vidinė dinamika gali būti dinamiškesnė, nei manyta anksčiau. Tyrimas, tiriantis reaktyvinį lėktuvą, buvo paskelbtas Nature Astronomy.

2021 m. gruodį paleistas Webb kosminis teleskopas mokslinius stebėjimus atlieka nuo 2022 m. liepos mėn. Jis užfiksavo ryškius ir įžvalgius kosmoso vaizdus, ​​įskaitant Jupiterio ašigalių šviečiančių aurorų ir Uraną bei Saturną juosiančių žiedų vaizdus.

Naujausi Jupiterio reaktyvinio srauto vaizdai buvo padaryti naudojant Webb artimųjų infraraudonųjų spindulių kamerą. Šie vaizdai atskleidė, kad Jupiterio atmosferos dalis buvo sutrikdyta dėl reaktyvinio lėktuvo judėjimo. Reaktyvinis lėktuvas buvo sekamas per vaizde matomus vėjo kirpimus, kurie rodė vėjo greičio pokyčius skirtinguose aukščiuose ir atstumu planetos atmosferoje.

Netoli Jupiterio tropopauzės – regiono, esančio jo troposferos pakraštyje – atradimas rodo, kad planetos atmosferos cirkuliacija aplink pusiaują yra panašesnė į Saturno cirkuliaciją, nei buvo žinoma anksčiau.

Nors Webbas gali stebėti Jupiterį tik iš tolo, būsimos misijos, tokios kaip ESA Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ir NASA Europa Clipper, leis iš arčiau pažvelgti į dujų milžiną ir jo palydovus. Šios misijos tirs Jupiterio palydovus, įskaitant Callisto, Europą ir Ganimedą, kurie, kaip manoma, yra vandenyną turintys palydovai, galintys palaikyti nežemišką gyvybę.

Tačiau praeis keleri metai, kol šios misijos pasieks Jupiterio sistemą. Tikimasi, kad „Europa Clipper“ pasieks 2030 m., o JUICE planuojama pasiekti Jupiterį 2031 m. Tuo tarpu galime įvertinti nuostabius Webb artimųjų infraraudonųjų spindulių kameros kadrus iš toli.

