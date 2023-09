Nerimą keliantis Ukrainos karo sužeistų pacientų atsparumo antibiotikams lygis

By

Tyrėjai atrado didelį atsparumo antibiotikams lygį bakterijose iš karo sužeistų pacientų Ukrainoje. Tyrimas, kurį atliko Lundo universitetas Švedijoje, bendradarbiaudamas su Ukrainos mikrobiologais, nustatė precedento neturintį atsparumo lygį, ypač Klebsiella pneumoniae bakterijose. Dėl to iškilo tarptautinės paramos poreikis šiam rimtam susirūpinimui spręsti.

Tyrime, paskelbtame žurnale The Lancet Infectious Diseases, buvo analizuojamas kare sužeistų ir ligoninėse gydomų pacientų bakterijų atsparumas. Išvados atskleidė, kad daugelis pacientų turėjo nepaprastai aukšto atsparumo bakterijų. Lundo universiteto klinikinės bakteriologijos ekspertas profesorius Kristianas Riesbeckas išreiškė nuostabą susidūręs su tokio didelio atsparumo bakterijomis. Jis pabrėžė situacijos skubumą ir pagalbos poreikį Ukrainoje.

Karas ne tik sukėlė didžiules žmonių kančias, bet ir paskatino kovą su atspariomis bakterijomis. Perpildytos palatos ir sunaikinta ligoninių infrastruktūra prisidėjo prie to, kad gydymo metu pacientai užsikrėtė infekcijomis. Mėginiai buvo paimti iš 141 karo aukų, įskaitant sužalotus suaugusius žmones ir plaučių uždegimu sergančius kūdikius. Rezultatai parodė, kad kelios gramneigiamos bakterijos buvo atsparios dažniausiai naudojamiems antibiotikams, įskaitant tuos, kurių dar nėra rinkoje. Be to, beveik 10 % mėginių buvo bakterijų, atsparių kolistinui, net laikomų „paskutiniu antibiotiku“.

Kristianas Riesbeckas išreiškė susirūpinimą dėl Klebsiella pneumoniae bakterijų atsparumo, kuris gali sukelti ligas net ir sveiką imuninę sistemą turintiems žmonėms. Jis atkreipė dėmesį, kad šiame tyrime pastebėtas atsparumo mastas pranoksta bet ką anksčiau, nes 6% mėginių turi bakterijų, atsparių visiems antibiotikams. Riesbeckas pabrėžė, kaip svarbu padėti Ukrainai spręsti šią susidariusią situaciją, kad būtų užkirstas kelias tolesniam atsparių bakterijų plitimui ir būtų apsaugotas visas Europos regionas.

Nuoroda:

– „Labai daugybei vaistų atsparios gramneigiamos bakterinės infekcijos karo aukoms Ukrainoje, 2022 m.“ – Oskaras Ljungquistas, Oleksandras Nazarchukas, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Bebychk, Erik, Vira ir Kristianas Riesbeckas – Lanceto infekcinės ligos.