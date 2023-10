Pasiruošimas gyvenimui Marse: NASA antžeminės misijos

By

NASA žengė dar vieną žingsnį ruošdama žmones būsimai misijai į Marsą. Birželio mėnesį keturi naujokai pradėjo pirmąją iš trejus metus trukusių misijų, skirtų gyvybei Raudonojoje planetoje imituoti. Nors misijos vykdomos Žemėje, jos skirtos suteikti vertingų įžvalgų apie iššūkius, su kuriais astronautai gali susidurti Marse.

Pirmoji keturių savanorių įgula pateko į unikalią struktūrą, vadinamą Mars Dune Alpha, esančią NASA Džonsono kosmoso centre Hiustone, Teksase. Jų misija yra gyventi ir dirbti struktūroje ištisus metus, atkartojant sąlygas, kurias jie patirtų Marse. Tikslas yra padėti mokslininkams, inžinieriams ir astronautams geriau suprasti, ką reikš kelionė į Marsą.

Mars Dune Alpha, 3D atspausdinta struktūra, yra maždaug trijų miegamųjų buto dydžio, užimanti 158 kvadratinių metrų (1,700 kvadratinių pėdų) plotą. Jį sudaro keturios nedidelės gyvenamosios patalpos, du vonios kambariai, darbo vietos, medicinos zona, holas ir virtuvė. Siekdami imituoti būtinybę patiems gaminti maistą Marse, įgula patys užsiaugins maistą vertikaliame ūkyje.

Pagrindinis misijos, žinomos kaip CHAPEA, tikslas yra ištirti poveikį įgulos sveikatai ir gebėjimui atlikti užduotis gyvenant ir dirbant taip, lyg būtų Marse. Pirmoji misija, kuriai vadovauja Kelly Haston, kuri yra Mohawk Nation ir Six Nations of the Grand River Kanadoje narė, bus skirta suprasti, kaip žmogaus kūnas prisitaiko prie unikalių Marso sąlygų.

Šios antžeminės misijos yra labai svarbios NASA ruošiantis būsimai Marso misijai. Imituodama gyvybę Marse, agentūra gali surinkti vertingų duomenų ir įžvalgų, kurios padės sukurti reikalingas technologijas, protokolus ir strategijas sėkmingai kelionei į Raudonąją planetą.

Šaltinis: ScienceNewsExplores