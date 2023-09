Miesto parkai, pastatyti ant buvusių atliekų deginimo krosnių, gali turėti padidėjusį švino kiekį, rodo tyrimai

By

Neseniai Duke universiteto atliktas tyrimas atskleidė, kad miesto parkuose ir žaidimų aikštelėse, pastatytose buvusių atliekų deginimo krosnių vietose, paviršiaus dirvožemyje vis dar gali būti žymiai didesnis švino kiekis. Tyrimas, kuriam vadovavo profesorius Danielis D. Richteris, išanalizavo paviršiaus dirvožemio mėginius iš trijų miesto parkų Durhame (Šiaurės Karolina), kurie buvo pastatyti buvusiose deginimo vietose, uždarytose 1940-ųjų pradžioje.

Tyrimas atskleidė, kad mėginiuose, paimtuose iš Rytų Durhamo parko atkarpos, švino koncentracija viršija 2000 milijoninių dalių, o tai daugiau nei penkis kartus viršija dabartinį JAV aplinkos apsaugos agentūros (EPA) standartą dėl saugaus dirvožemio vaikų žaidimų aikštelėse. Mėginiuose iš Voltauno parko dažniausiai buvo mažai švino, tačiau apie 10 % buvo susirūpinę, o kai kurie – labai dideli. Kita vertus, visuose East End parko mėginiuose dirvožemio švino lygis buvo mažesnis už dabartinę EPA vaikų saugumo ribą.

Išvadose pabrėžiama, kad parkuose, pastatytuose buvusiose deginimo krosnyse, reikia didinti stebėseną ir sušvelninti pastangas. Richteris pabrėžė, kaip svarbu nustatyti užterštumo riziką ir suprasti, kodėl užterštumas skirtingose ​​vietose mažėja skirtingu greičiu. Jis paragino plačiai imti mėginius ir stebėti, taip pat sukurti dirvožemio žemėlapius ir dirvožemio švino žemėlapius JAV ir Kanados miestuose.

Istoriniai tyrimai rodo, kad maždaug pusė visų tirtų JAV ir Kanados miestų XX amžiaus trečiajame ir šeštajame dešimtmečiuose degino kietąsias atliekas. Deginimo krosnyse buvo deginamos įvairios šiukšlės ir šiukšlės, įskaitant produktus, kuriuose buvo švino. Likę pelenai, kuriuose koncentravosi teršalai, tokie kaip švinas, kartais pasklido po parkus ir kitas miesto erdves.

Siekdamas palengvinti mėginių ėmimo ir stebėjimo pastangas, Richteris paminėjo naujų technologijų, tokių kaip nešiojamieji rentgeno fluorescenciniai instrumentai, naudojimą. Šie instrumentai gali pateikti išankstinę daugelio metalų, įskaitant šviną, dirvožemio mėginių analizę vos per 20 sekundžių. Be to, istoriniai įrašai apie atliekų deginimą ir pelenų šalinimą galėtų padėti greičiau nustatyti karštus taškus.

Apskritai tyrime pabrėžiamas galimas ilgalaikis pavojus sveikatai, susijęs su miesto dirvožemio užterštumu švinu, ir pabrėžiama, kad reikia toliau dėti pastangas stebint ir sušvelninant šią riziką parkuose ir kitose miesto erdvėse, pastatytose buvusiose deginimo krosnyse.

Šaltiniai:

– Aplinkos mokslų ir technologijų laiškai (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488