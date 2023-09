Astronomai pirmą kartą stebi Ia tipo supernovos radijo bangas

By

Astronomai padarė precedento neturintį atradimą, aptikdami radijo bangas, skleidžiamas iš Ia tipo supernovos. Šis novatoriškas stebėjimas atskleidžia naujų įžvalgų apie baltųjų nykštukų sprogimų prigimtį ir aplinką, kurioje gausu helio.

Ia tipo supernovos yra branduoliniai sprogimai, vykstantys baltosiose nykštukinėse žvaigždėse. Juos astronomai plačiai naudoja matuodami kosmologinius atstumus ir tirdami Visatos plėtimąsi. Tačiau tikslus Ia tipo supernovų mechanizmas nėra visiškai suprantamas. Manoma, kad sprogimą sukėlė masinis susikaupimas iš žvaigždės kompanionės, kur susikaupusią medžiagą daugiausia sudaro vandenilis. Tačiau taip pat buvo iškelta hipotezė, kad baltosios nykštukės gali prisotinti helio iš žvaigždės kompanionės, kuri jau buvo praradusi išorinį vandenilio sluoksnį.

Viena iš paslapčių, susijusių su baltųjų nykštukų sprogimais, yra nuo žvaigždės kompanionės nuplėštos medžiagos elgesys. Ne visa medžiaga patenka ant baltojo nykštuko; dalis jo sudaro žiedinės medžiagos debesį aplink dvinarę žvaigždžių sistemą. Buvo tikimasi, kad sprogimo smūgio bangos, sklindančios per šią aplinkinę medžiagą, sužadins atomus ir skleis stiprias radijo bangas. Nepaisant daugybės Ia tipo supernovų stebėjimų, atsirandančių aplinkžvaigždinės medžiagos debesyje, radijo bangų emisija iki šiol nebuvo aptikta.

Tarptautinė tyrėjų komanda, įskaitant Stokholmo universiteto ir Japonijos nacionalinės astronomijos observatorijos narius, stebėjo Ia tipo supernovą, kuri sprogo 2020 m. Jie nustatė, kad ši supernova buvo apsupta žiedinės medžiagos, kurią daugiausia sudaro helis. Be to, jie sėkmingai aptiko radijo bangas iš supernovos. Palyginus stebėtą radijo bangų stiprumą su teoriniais modeliais, mokslininkai nustatė, kad baltoji nykštukė per metus kaupė medžiagą maždaug 1/1000 Saulės masės. Tai pirmoji patvirtinta Ia tipo supernova, kurią sukėlė masinės žvaigždės akrecija, kurios išorinis sluoksnis daugiausia susideda iš helio.

Tikimasi, kad šios helio turtingos Ia tipo supernovos atradimas padidins mūsų supratimą apie sprogimo mechanizmą ir sąlygas, lemiančias Ia tipo supernovos atsiradimą. Mokslininkų komanda planuoja toliau ieškoti radijo spinduliuotės iš kitų Ia tipo supernovų, kad gautų daugiau įžvalgų apie evoliuciją, kuri veda prie šių sprogstamųjų įvykių.

