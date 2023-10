Nauja „Vulcan Centaur“ raketa bus paleista įdomiai misijai

Artėjantis atostogų sezonas kosmoso entuziastams yra ypatingas malonumas, nes „United Launch Alliance“ (ULA) ruošiasi labai lauktam debiutiniam naujosios raketos „Vulcan Centaur“ skrydžiui. Suplanuota Kalėdų išvakarėse, ši misija, žinoma kaip Certification-1 (Cert-1), bus reikšmingas ULA paleidimo pajėgumų ir tyrinėjimų etapas.

Raketa „Vulcan Centaur“ pakeis ULA „Atlas V“ ir „Delta IV“ transporto priemones, kurios gali pasigirti pažanga, kuri praplės kosmoso tyrinėjimo ribas. Varomas dviem BE-4 varikliais, pagamintais Blue Origin, pagrindinėje Vulcan Centaur stadijoje naudojamas skystas deguonis ir skystas metanas, panašiai kaip SpaceX Raptor variklis. Ši aplinką tausojanti varomoji sistema yra žingsnis į priekį tvarios raketų technologijos srityje.

Be to, viršutinėje „Vulcan Centaur“ pakopoje yra du „Aerojet Rocketdyne“ RL10 varikliai, kurie degina vandenilį, kad sukurtų galingą trauką. Be to, raketa gali būti papildyta kietųjų raketų stiprintuvais (SRB), kad būtų padidintas jos kėlimo pajėgumas, atsižvelgiant į misijos reikalavimus.

Galingiausia „Vulcan Centaur“ konfigūracija su šešiais SRB gali pasigirti įspūdinga 60,000 27,200 svarų (XNUMX XNUMX kilogramų) naudingąja apkrova iki žemos Žemės orbitos (LEO). Tai pranoksta ULA pasitraukiantį „Delta IV Heavy“ ir net didžiausią „Atlas V“ variantą pagal naudingąją apkrovą.

Cert-1 bus ne tik bandomasis skrydis, bet ir leisis į įdomią Mėnulio misiją. Pitsburge įsikūręs „Astrobotic“ Mėnulio nusileidimo aparatas „Peregrine“ leisis į savo pirmąją kelionę į Mėnulį laivu „Vulcan Centaur“. Ši demonstracija pabrėžia ULA įsipareigojimą remti pažangiausias tyrinėjimo pastangas.

Kai ULA ruošiasi naudoti Cert-1, įveikus vėlavimus, atsiradusius dėl viršutinės pakopos sprogimo per bandymus šiais metais, kosmoso entuziastai nekantriai laukia šios labai pažangios raketos paleidimo. Įspūdingomis galimybėmis ir galimomis ateities pritaikymomis „Vulcan Centaur“ žymi reikšmingą ULA nuolatinių pastangų siekiant kosmoso tyrinėjimus į naujas aukštumas etapą.

FAQ

1. Kas yra Vulkano Kentauro raketa?

„Vulcan Centaur“ raketa yra „United Launch Alliance“ naujos kartos raketa, skirta pakeisti jų raketas „Atlas V“ ir „Delta IV“.

2. Kokia yra „Vulcan Centaur“ naudingoji apkrova?

„Vulcan Centaur“ galingiausia konfigūracija gali nugabenti 60,000 27,200 svarų (XNUMX XNUMX kilogramų) naudingosios apkrovos į žemąją Žemės orbitą (LEO).

3. Kokie varikliai varo „Vulcan Centaur“?

„Vulcan Centaur“ varo du „Blue Origin“ pagaminti BE-4 varikliai pagrindinei stadijai ir du „Aerojet Rocketdyne“ RL10 varikliai viršutinei pakopai.

4. Ar Vulcan Centaur bus naudojamas misijoms į mėnulį?

Taip, būsima „Certification-1“ misija „Vulcan Centaur“ pirmą kartą į Mėnulį pasiųs Astrobotic Mėnulio nusileidimo aparatą „Peregrine“.

5. Kokia buvo Cert-1 vėlavimo priežastis?

„Cert-1“ susidūrė su vėlavimais dėl viršutinės pakopos sprogimo atliekant bandymus šiais metais, todėl ULA sustiprino transporto priemonės bakus ir užtikrino jos saugumą bei patikimumą.