Nepaprasti kognityviniai gebėjimai, atskleisti besmegenių medūzų dėžutėje

Tyrėjai padarė nuostabų atradimą, susijusį su Karibų jūros medūzų pažintiniais gebėjimais, ir atskleidė, kad šios besmegenės būtybės turi netikėtą gebėjimą mokytis iš vaizdinių užuominų. Ši mokymosi forma, žinoma kaip asociatyvus mokymasis, apima vizualinių dirgiklių atpažinimą ir susiejimą su konkrečiais rezultatais, leidžiančiais medūzoms prisitaikyti ir išvengti kliūčių savo aplinkoje.

Kopenhagos universiteto jūrų biologų atliktame eksperimente medūzos buvo patalpintos į rezervuarą su stiklinėmis sienelėmis, papuoštomis įvairaus tamsumo juostelėmis, imituojančiomis mangrovių šaknų vizualinį sudėtingumą. Keista, kad per tris ar šešis bandymus medūzos greitai išmoko naršyti po atkarpas, kuriose juostos buvo mažiau matomos. Tačiau jei juostelės būtų labiau pastebimos arba visai pašalintos, medūzoms būtų sunku rasti kelią.

Šis tyrimas meta iššūkį įsitikinimui, kad mokymasis ir sudėtingi pažinimo gebėjimai yra skirti tik būtybėms su didesnėmis smegenimis. Nepaisant to, kad medūzos turi tik dalį neuronų, randamų kituose gyvūnuose, jos mokymosi greitis yra panašus. Tai rodo, kad gebėjimas mokytis per asociacijas gali būti pagrindinė nervų sistemos savybė, skaičiuojama prieš milijonus metų, kai bendras medūzų ir labiau pažengusių gyvūnų protėvis.

Šio atradimo reikšmė neapsiriboja moksliniu smalsumu. Supratimas, kaip šie besmegeniai padarai pasiekia tokius mokymosi gebėjimus, gali turėti reikšmingų pasekmių tokioms sritims kaip neuromokslas ir dirbtinis intelektas. Be to, tai skatina iš naujo įvertinti mūsų supratimą apie intelektą ir pažinimą ir tai, kaip jie keitėsi per milijonus metų.

Apibendrinant, šis novatoriškas tyrimas pabrėžia paslaptis, kurios dar turi būti atskleistos gamtos pasaulyje. Tokių sudėtingų mokymosi gebėjimų atskleidimas iš pažiūros paprastų organizmų skatina platesnį intelekto požiūrį ir primena mums, kad jis gali būti daug plačiau paplitęs gyvūnų karalystėje, nei buvo įsivaizduojama anksčiau.

