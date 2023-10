Išspręsta ankstyvųjų ryškių galaktikų paslaptis: sprogusių žvaigždžių formavimasis

James Webb kosminis teleskopas (JWST) neseniai užfiksavo kai kurių ankstyviausių visatos galaktikų, susiformavusių per kelis šimtus milijonų metų nuo Didžiojo sprogimo, nuotraukas. Šios galaktikos pasirodė per ryškios, per didelės ir per daug išsivysčiusios savo amžiui, o tai metė iššūkį standartiniam kosmologijos modeliui. Tačiau nauji tyrimai, paskelbti The Astrophysical Journal Letters, rodo, kad sprogus žvaigždžių formavimasis, reiškinys, apimantis trumpus, intensyvius žvaigždžių gimimo ir mirties laikotarpius, po kurių seka ilgesnės, tylesnės fazės, gali paaiškinti šią paslaptį.

Tyrėjai naudojo pažangius kompiuterinius modelius iš Reliatyvistinių aplinkos atsiliepimų (FIRE) projekto, kad ištirtų šią problemą. Modeliavimas atskleidė, kad sprogusių žvaigždžių formavimasis gali lemti nuostabų ryškumą, pastebėtą ankstyvosiose JWST užfiksuotose galaktikose. Žvaigždžių sprogimas yra įprastas mažos masės galaktikose ir jam būdingi žvaigždžių formavimosi pliūpsniai, po kurių seka supernovos sprogimai, kurie išmeta dujas, kurios vėliau patenka į naujas žvaigždes. Tačiau kai galaktikos tampa pakankamai masyvios, jų gravitacija sulaiko galaktiką ir sukuria pastovią būseną, užkertant kelią dujų išmetimui.

Jei šis paaiškinimas pasitvirtintų, būtų išvengta būtinybės peržiūrėti ar koreguoti standartinį kosmologijos modelį. Išvados atskleidžia kosminės aušros fiziką ir meta iššūkį ankstesnėms spėlionėms apie ankstyvąją visatą. Pateikdama tvirtus stebėjimo įrodymus, JWST labai padidino mūsų supratimą apie fizines galaktikų detales ir leidžia iš naujo peržiūrėti ir ištirti ankstyvosios visatos fiziką.

