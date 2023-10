Pando garsai: senovinio medžio bendravimo klausymas

By

Neseniai buvo padaryti įrašai, leidžiantys išgirsti garsus, kuriuos skleidžia vienas plačiausių ir seniausių gyvų organizmų Žemėje. Pando, didžiulis miškas, suformuotas iš vieno medžio, yra nuostabus augalas, priklausantis drebančiųjų drebulių rūšiai. Su 47,000 100 stiebų, kurių visų DNR yra identiška, Pando plinta 12,000 akrų Jutoje. Apskaičiuota, kad jos amžius gali būti 6,000 24 metų, ši milžiniška gyva būtybė sveria XNUMX XNUMX metrinių tonų ir gali pasigirti į medį panašiais stiebais, kurių aukštis siekia iki XNUMX metrų.

Garso menininkas Jeffas Rice'as bendradarbiavo su „Friends of Pando“, kad įrašytų šio paslėpto organizmo garsus. Įdėjęs hidrofoną į įdubą šakos pagrinde ir įsriegęs jį iki medžio šaknų, Rice'as atrado silpną garsą, net užfiksuojantį vibracijas per perkūniją. Menininkas mano, kad vibracijas sukelia milijonai lapų miške, vibruojantys ir perduodantys savo vibracijas žemyn per šakas ir į žemę.

Pando šaknų sistema yra tarpusavyje susijusi, tai liudija užfiksuoti dunksėjimo garsai, kai iš tolo buvo bakstelėta šaka. Nors bendros šaknų sistemos yra paplitusios drebulių rūšyse, Pando išsiskiria savo nepaprastu dydžiu ir amžiumi.

Ši precedento neturinti galimybė klausytis Pando garsų turi ir meninį, ir mokslinį potencialą. Lance'as Odittas, „Friends of Pando“ įkūrėjas, įžvelgia galimybę panaudoti šiuos patikimus duomenis moksliniuose tyrimuose, kad būtų galima geriau suprasti didžiulę paslėptą hidraulinę sistemą, nepadarant jokios žalos.

Jeffas Rice'as pabrėžė gamtos garsų reikšmę aplinkos tyrimuose, teigdamas, kad jie yra vietos biologinės įvairovės įrašas ir gali būti naudojami aplinkos pokyčiams matuoti. Deja, Pando šiuo metu nyksta dėl žmogaus veiklos, tokios kaip buveinių valymas ir plėšrūnų, padedančių kontroliuoti žolėdžių populiacijas, naikinimas. Tai kelia susirūpinimą dėl šio nepaprasto organizmo ir jo palaikomos ekosistemos ateities.

