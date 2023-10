Nauji tyrimai rodo, kad senovės purvo ežeras yra potencialus Marso gyvybės įrodymų šaltinis

By

Remiantis naujais tyrimais, mokslininkai, ieškantys įrodymų apie praeities tinkamumą gyventi Marse, gali norėti sutelkti dėmesį į senovinį purvo ežerą. Nors regionai, kuriuose gausu nuosėdų, paprastai laikomi gerais paieškos pradžios taškais, tyrimas rodo, kad nuosėdų šaltinio, o ne regionų, į kuriuos jos sutekėjo, tyrinėjimas gali būti vaisingesnis.

Tyrėjai siūlo, kad Hydraotes Chaos regione, Oxia Palus subregione, yra senovinis purvo ežeras, kuriame galėtų būti paslėptų praeities gyvenimo įrodymų. Purvo ežeras, susidaręs iš dujomis užpildytos purvo akmens stratigrafijos beveik prieš 4 milijardus metų, suteikia unikalų žvilgsnį į senovės vandeningojo sluoksnio medžiagas.

Skirtingai nuo didžiulių potvynių kanalų, dengiančių Marsą, plokščias Hidraoto chaoso baseinas supaprastina Marso vandeningųjų sluoksnių tyrimą ir sumažina sausumos nuosėdų susidarymo riziką. Be to, Marso paviršius galėjo išlikti tinkamas gyventi net po to, kai planetos paviršius tapo nesvetingas. Todėl tiriant nuosėdas purvo ežere galima atrasti Marso geologinės praeities gyvybės įrodymų.

NASA Amesas svarsto Hydraotes Chaos lygumas kaip galimą nusileidimo vietą būsimai misijai, kurios tikslas - ieškoti biologinių žymenų, ypač lipidų, kurie Marse gali ištverti milijardus metų. Regione taip pat yra kitų patrauklių savybių, tokių kaip plačiai paplitę purvo ugnikalniai ir diapirai, kurie suteikia įžvalgų apie Marso požeminius procesus ir struktūras.

Šis tyrimas atskleidžia sudėtingą Marso geologiją ir pabrėžia, kad svarbu ištirti nuosėdų turtingus regionus, tokius kaip senovinis purvo ežeras Hydraotes Chaose, siekiant atskleisti praeities tinkamumo gyventi įrodymus ir galimus gyvybės ženklus.

Šaltiniai:

– Vidurio Amazonės vandeningojo sluoksnio nuosėdų protrūkių likučių Marso chaotiškoje vietovėje įrodymų tyrinėjimas – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, Planetų mokslo instituto vyresnysis mokslo darbuotojas