Indijos kosminė kelionė: nauja kosminės veiklos era

Indijai sėkmingai nusileidęs „Vikram“ nusileidimas Mėnulio pietiniame ašigalyje sustiprino savo, kaip didžiulio kosmoso lyderio, poziciją. Šis pasiekimas nestebina tiems, kurie sekė Indijos kosminę kelionę. Tai yra svarbus etapas tautos kosminėje ekosistemoje, kuri bėgant metams nuolat augo ir bręsta.

„Chandrayaan-3“ misija, nors ir reikšmingas pasiekimas, yra tik viena sparčiai besiplečiančios didesnės Indijos kosminės ekosistemos dalis. Tai reiškia naujos kosminės veiklos eros Indijoje pradžią su daugiau pastangų ir galimybių horizonte.

Vienas iš pagrindinių veiksnių, prisidedančių prie Indijos kosmoso užmojų, yra jos vyriausybės paklausa ir kosmoso politika. Sujungti vyriausybines agentūras su privataus sektoriaus pasiūlymais buvo iššūkis daugeliui kosmoso šalių, įskaitant Indiją. Tačiau įvedus Indijos kosmoso politiką 2023 m., vyriausybė siekia atverti galimybes privačiam sektoriui tiesiogiai įsigyti kosmoso technologijų ar paslaugų. Šį žingsnį palaiko trys suinteresuotųjų šalių organizacijos: ISRO, NewSpace India Limited ir Indijos nacionalinis kosmoso skatinimo ir leidimų centras (IN-SPACe). Šios organizacijos suteikia prieigą prie Indijos privataus kosmoso sektoriaus ir propaguoja Indijos privatų kosmoso sektorių, atverdamos augimo ir konkurencijos galimybes.

Indijos paleidimo galimybės taip pat yra svarbus veiksnys jos kosminėje kelionėje. Šiuo metu šalyje yra penkios veikiančios nešančiosios raketos, šeštoji jau ruošiama. Šios transporto priemonės, tokios kaip PSLV, GSLV ir LVM3, per daugelį metų įrodė savo patikimumą. Be to, Indijoje atsirado privačių paleidimo sistemų, o tokios įmonės kaip Agnikul Cosmos ir Skyroot Aerospace kuria vietines paleidimo sistemas. Mažos palydovinės paleidimo priemonės (SSLV) perdavimas privačiam sektoriui dar labiau sustiprina konkurenciją ir skatina plėtoti visų naudojamą infrastruktūrą.

Be to, nacionalinis saugumas vaidina lemiamą vaidmenį Indijos kosmoso siekiuose. Prieigos prie kosmoso ir operacijų sutrikimas turi didelių ekonominių pasekmių, todėl tai yra nacionalinio saugumo prioritetas. Tai ypač aktualu Indijai, atsižvelgiant į jos artumą regioniniams geopolitiniams konkurentams. Kosmoso infrastruktūros atsparumo ir saugumo užtikrinimas yra būtinas siekiant apsaugoti šalies ekonominius interesus.

Apibendrinant galima pasakyti, kad neseniai Indijos nusileidimas Mėnulyje yra tik naujos tautos kosminės veiklos eros pradžia. Gavusi vyriausybės paramą, plečiant paleidimo pajėgumus ir sutelkusi dėmesį į nacionalinį saugumą, Indija turi geras sąlygas tęsti kosmoso lyderio kilimą.

