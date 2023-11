Dvigeldis moliuskas Anadara Kagoshimensis: sėkmingai išgyveno aukštą vandens druskingumą

By

Padidėjęs druskingumas, kuriam būdinga didelė druskos koncentracija vandenyje, kelia iššūkį daugeliui vandens organizmų. Dvigeldės midijos, tokios kaip Anadara kagoshimensis, yra ypač jautrios padidėjusio druskingumo poveikiui. Tačiau naujausi tyrimai atskleidė įspūdingus šios konkrečios moliuskų rūšies išgyvenimo gebėjimus didelio druskingumo aplinkoje.

Ankstesni tyrimai parodė, kad padidėjęs druskingumas gali sutrikdyti druskų pusiausvyrą ir paveikti įvairius fiziologinius procesus vandenyje gyvenančiuose organizmuose, įskaitant dvigeldžius midijas. Prisiminti ir suprasti, kad Anadara kagoshimensis yra užpuolikas Juodojoje jūroje nuo šeštojo dešimtmečio, labai svarbu įvertinti, kaip jie prisitaikė išgyventi tokiomis sąlygomis.

Reaguodama į didelį vandens druskingumą, Anadara kagoshimensis sukūrė unikalius ląstelių prisitaikymus ir reguliavimo mechanizmus. Šios adaptacijos leidžia moliuskui moduliuoti savo metabolizmą ir elgesį, kad klestėtų kitaip nepalankiomis sąlygomis. Tyrėjai iš Vandens organizmų ekologinės imunologijos laboratorijos AO Kovalevskio Pietų jūrų biologijos institute (Maskva) ir Gyvūnų fiziologijos ir biochemijos katedros atliko tyrimą, kurio metu buvo tiriama hemolimfos (skysčio užpildymo) ląstelių sudėtis. transportavimo ir apsauginės funkcijos) dvigeldžiuose midijose ir jos atsakas į hiperdruskos sąlygas.

Tyrimas apėmė Anadara kagoshimensis laipsnišką druskos koncentracijos padidėjimą nuo 18% iki 35% ir 45% per dvi dienas. Tyrėjai išsiaiškino, kad dėl 35% druskingumo pakito moliusko raudonųjų kraujo kūnelių struktūra ir dydis. Be to, aplinkoje, kurioje druskingumas buvo 45%, jie pastebėjo hemolimfos ląstelių dydžio padidėjimą. Pažymėtina, kad ilgalaikis hipersūrinio vandens poveikis nesukėlė kraujo ląstelių mirties arkos kiaute, o tai rodo aukštą A. kagoshimensis toleranciją laikiniems didelio druskingumo vandens epizodams.

Išvados rodo, kad išskirtinis Anadara kagoshimensis prisitaikymo potencialas hipersaline aplinkoje gali būti siejamas su intraląstelinėmis rekonstrukcijomis, ypač hemocituose. Tačiau reikia atlikti tolesnius tyrimus, siekiant ištirti tikslius šių tolerantiškų dvigeldžių moliuskų mechanizmus ir strategijas, kad išlaikytų ląstelių stabilumą esant osmosiniam stresui.

Šis tyrimas suteikia vertingų įžvalgų apie nepaprastą Anadara kagoshimensis atsparumą esant dideliam vandens druskingumui, pabrėžiant, kaip svarbu suprasti organizmų prisitaikymo galimybes sudėtingoje aplinkoje.

FAQ

Kas yra padidėjęs druskingumas?

Padidėjęs druskingumas reiškia būklę, kai vandenyje yra didelė druskos koncentracija. Paprastai jis stebimas sūriuose ežeruose, įlankose ar kituose vandens telkiniuose, kur gėlas vanduo išgaruoja greičiau nei gali pasipildyti.

Kodėl dvigeldžiai midijos yra jautrios padidėjusiam druskingumui?

Dvigeldės midijos, įskaitant Anadara kagoshimensis, yra jautrios padidėjusiam druskingumui dėl galimų druskų balanso ir ląstelių metabolizmo sutrikimų. Didelis druskingumas gali sukelti osmosinį stresą ir ląstelių dehidrataciją, neigiamai paveikti jų augimą, vystymąsi ir dauginimąsi.

Kaip Anadara kagoshimensis prisitaikė prie didelio druskingumo aplinkos?

Anadara kagoshimensis sukūrė specializuotus ląstelių mechanizmus, kad prisitaikytų prie didelio vandens druskingumo. Šie mechanizmai leidžia moliuskui reguliuoti savo medžiagų apykaitą ir koreguoti savo elgesį, kad išgyventų nepalankiomis sąlygomis. Tarpląstelinės rekonstrukcijos ir unikalios fiziologinės adaptacijos atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikant ląstelių stabilumą esant osmosiniam stresui.

Kokios buvo pagrindinės tyrimo išvados?

Tyrimas parodė, kad Anadara kagoshimensis pasižymi dideliu tolerancija trumpalaikiam hiperdruskinto vandens poveikiui. Moliuskų raudonųjų kraujo kūnelių struktūros ir dydžio pokyčiai buvo pastebėti esant skirtingam druskingumo lygiui. Ilgalaikis hipersalino sąlygų poveikis moliusko kraujo kūnelių nežuvo.

Kokios yra šio tyrimo pasekmės?

Supratimas apie organizmų, tokių kaip Anadara kagoshimensis, prisitaikymo galimybes sudėtingose ​​​​aplinkose, tokiose kaip hiperdruskos sąlygos, suteikia vertingų įžvalgų apie jų atsparumą ir išgyvenimo strategijas. Šios žinios gali prisidėti prie platesnių ekologinių ir išsaugojimo pastangų siekiant apsaugoti pažeidžiamas rūšis ir ekosistemas.