Tyrėjai kuria magnetines nanodaleles, kad išvalytų angliavandenilių taršą vandenyje

Plačiai paplitęs angliavandenilių, kurie yra pagrindinės iškastinio kuro sudedamosios dalys, naudojimas ne tik prisideda prie klimato krizės dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, bet ir kelia didelių aplinkosaugos problemų. Angliavandeniliai yra pati gausiausia organinių teršalų klasė Žemėje ir yra žalioje naftoje, kuri dažniausiai naudojama kaip kuras transportui ir šildymui, taip pat plastikinėse medžiagose.

Nepaisant didėjančio supratimo apie niokojantį klimato kaitos poveikį, pasaulio ekonomika vis dar labai priklausoma nuo iškastinio kuro. Remiantis neseniai „Advanced Science“ paskelbtu straipsniu, pasaulyje žaliavinės naftos ir gamtinių dujų gavyba siekia milijardus tonų, o tai prisideda prie didžiulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio išmetimo. Be gerai žinomų pasekmių aplinkai, susirūpinimą kėlė didelė mikroplastiko tarša, atsirandanti dėl angliavandenilių. Mikroplastiko buvo rasta atokiose vietovėse, tokiose kaip Arktis, ir net debesyse.

Norint išspręsti šią neatidėliotiną plastikinės taršos ir vandens taršos angliavandeniliais problemą, reikia veiksmingų sprendimų. Nors dedamos pastangos atsisakyti iškastinio kuro ir ieškoti alternatyvių plastikinių gaminių galimybių, reikalingas patikimas angliavandenilių pašalinimo iš vandens metodas. Dabartiniais metodais, tokiais kaip nugriebimas ir flokuliacija, galima pašalinti tik didesnius mikroplastiko gabalėlius, o mažesnės dalelės lieka nepakitusios.

Norėdami išspręsti šią problemą, mokslininkų komanda, vadovaujama Marcuso Haliko iš Friedrich-Alexander-Universität, sukūrė universalų valymo metodą, naudojant superparamagnetines geležies oksido nanodaleles (SPION). Šios nanodalelės yra maždaug 10 nm dydžio ir turi didelį aktyvų paviršiaus plotą. SPION superparamagnetizmo savybė leidžia juos lengvai surinkti naudojant išorinį magnetą.

Mokslininkai įrodė savo magnetinio vandens valymo technologijos efektyvumą sėkmingai pašalindami įvairius angliavandenilius, įskaitant aliejus ir mikroplastiko daleles, iš skirtingų vandens mėginių. Nustatyta, kad SPION gali būti perdirbami ir gali būti naudojami kelis kartus. Įdomu tai, kad po vieno valymo ciklo geležies dalelių ir plastiko atliekų mišinys vis tiek pasižymėjo alyvą sugeriančiomis savybėmis, pranokstančias vien tik švarius SPION.

Nors vis dar reikia įveikti tam tikrus iššūkius, pavyzdžiui, rasti sprendimą, kaip perdirbti surinktus angliavandenilius, komanda tiki, kad jų darbas padės užkirsti kelią mikroplastiko ir organinių teršalų patekimui į vandenynus ir kitus vandens šaltinius. Jie taip pat stengiasi išplėsti teršalų, į kuriuos gali nukreipti SPION, spektrą, įskaitant neorganinius teršalus. Norint įgyvendinti šią pažangą, reikalingas tolesnis magnetinio separatoriaus prototipo tobulinimas ir finansinė parama.

Šis naujoviškas metodas, naudojant magnetines nanodaleles, suteikia daug žadančių galimybių spręsti pasaulinę vandens taršos angliavandeniliais problemą. Kurdami veiksmingus angliavandenilių pašalinimo ir perdirbimo metodus galime sušvelninti poveikį aplinkai ir pereiti prie tvaresnės ateities.

Nuoroda: Marcus Halik ir kt., A Sustainable Method for Removal of All Vandens skystųjų ir kietųjų angliavandenilių, įskaitant perdirbimą ir perdirbimą, Advanced Science (2023 m.). DOI: 10.1002/advs.202302495