Supermasyvios juodosios skylės maitinasi greičiau nei tikėtasi, rodo tyrimo rezultatai

santrauka:

Mokslininkų komanda išsiaiškino, kad supermasyvios juodosios skylės gali turėti anksčiau nežinomą „pristatymo paslaugą“, kuri joms tiekia dujas ir dulkes daug greičiau, nei manyta anksčiau. Šie atradimai galėtų padėti suprasti, kaip šie kosminiai titanai sunaudoja aplinkinę medžiagą ir daro įtaką galaktikų evoliucijai. Tyrimas, pagrįstas didelės raiškos 3D modeliavimu, atskleidė, kad juodosios skylės gali sunaudoti dujas ir dulkes per kelis mėnesius, o ne per šimtus ar tūkstančius metų. Šis greitas maitinimosi procesas gali paaiškinti greitus svyravimus, pastebėtus kai kuriuose kvazaruose, kurie yra ryškūs aktyvių galaktikų centrai. Modeliavimas taip pat parodė, kad vidinė akrecinio disko dalis, iš kurios ateina didžioji dalis kvazaro šviesos, sunaikinama, o vėliau pasipildo, o tai rodo chaotiškesnę maitinimosi aplinką. Be to, anksčiau mokslininkų manymu, akrecinių diskų suderinimas su juodosios skylės sukimu gali būti netikslus, todėl galima iš naujo suprasti supermasyvių juodųjų skylių maitinimosi procesą.

Supermasyvios juodosios skylės, kurių masė milijonus ar milijardus kartų didesnė už saulės masę, yra daugumos galaktikų centruose. Kai juos supa akreciniai diskai, pagaminti iš dujų ir dulkių, jie maitina kvazarus – itin šviesius aktyvių galaktikų centrus. Juodosios skylės padavimo dinamika buvo pagrindinis akrecinio disko fizikos klausimas, nes supratus, kaip dujos pasiekia juodąją skylę, būtų galima suprasti disko ilgaamžiškumą ir ryškumą. Didelės raiškos modeliavimas naudojant superkompiuterį „Summit“ atskleidė, kad dėl juodosios skylės sukimosi sukelto akrecinio disko sukimosi ir plyšimo diskas suskaidomas į vidinį ir išorinį „antrinius diskus“. Juodoji skylė pradeda savo valgymą surydama dujas ir dulkes vidiniame diske, o medžiaga iš išorinio disko užpildo likusias spragas. Šis valgymo, papildymo ir vėl valgymo procesas gali vykti per kelis mėnesius, todėl šėrimo greitis bus daug greitesnis, nei buvo įvertinta anksčiau.

Komandos modeliavimas taip pat ginčija prielaidą, kad akrecijos diskai yra suderinti su juodosios skylės sukimu. Dujos, maitinančios šias juodąsias skyles, nebūtinai žino juodosios skylės sukimąsi, todėl aplinka tampa audringesnė ir netvarkingesnė. Lense-Thirring efektas vaidina svarbų vaidmenį šiame procese, todėl akreciniai diskai kliba, o vidinė sritis sukasi greičiau. Disko sistemos deformacija sukelia susidūrimų tarp dujų iš skirtingų regionų, pritraukiant medžiagą arčiau juodosios skylės ir galiausiai sukeliant disko skilimą. Tada vidinis ir išorinis diskai vystosi atskirai ir sukuria skirtingus svyravimus, primenančius giroskopo žiedus, o ne besisukančią plokštę.

Šios naujos įžvalgos apie juodųjų skylių maitinimosi greitį ir akrecinių diskų dinamiką gali turėti įtakos galaktikų evoliucijos ir kvazarų elgesio supratimui. Jie meta iššūkį ankstesniems teoriniams modeliams ir pabrėžia tolesnių tyrimų bei stebėjimų poreikį, kad būtų galima visiškai suprasti sudėtingus procesus, vykstančius aplink supermasyvias juodąsias skyles visatoje.

Šaltiniai:

– Scientific American – „Supermasyvios juodosios skylės yra didelės riebios chuliganos“

– Šiaurės vakarų universitetas – „Supermasyvios juodosios skylės yra toks smukimas valgio metu“