Tyrimai rodo, kad motinos mikrobiota vaidina lemiamą vaidmenį vaisiaus vystymuisi

Neseniai BMC Biology paskelbtame Suomijos tyrime mokslininkai atrado reikšmingus genų aktyvumo skirtumus vaisiaus žarnyne, smegenyse ir placentoje, priklausomai nuo motinos mikrobiotos ir jų gaminamų junginių. Šios išvados įrodo, kad motinos mikrobiota yra labai svarbi jos palikuonių vystymuisi ir sveikatai.

Iki šio tyrimo mažai buvo žinoma apie motinos mikrobiotos ir vaisiaus vystymosi mechanizmus ir sąveiką. Norėdami tai ištirti, mokslininkai palygino vaisius iš įprastų pelių patelių su vaisiais iš pelių, kuriose nėra bakterijų, gyvenančių sterilioje aplinkoje. Jie analizavo genų ekspresiją ir metabolitų koncentracijas vaisiaus žarnyne, smegenyse ir placentoje.

Rezultatai atskleidė reikšmingus genų ekspresijos skirtumus tarp gemalo neturinčių ir normalių pelių patelių vaisių. Žarnyne imuninės sistemos ir šeimininko bei mikrobų sąveikos genai buvo mažiau aktyvūs patelių be gemalų vaisiuose. Be to, buvo pastebėti skirtumai genų, susijusių su nervų sistemos vystymusi ir funkcionavimu smegenyse, taip pat genų, reguliuojančių nėštumą placentoje, ekspresijoje.

Genų ekspresijos skirtumai buvo ryškesni vyriškos lyties vaisiuose, o tai rodo, kad jie gali būti jautresni motinos mikrobiotos poveikiui. Tyrėjai taip pat atrado anksčiau nežinomus vaisiaus junginius, kurie gali būti mikrobų ir būtini individualiam vystymuisi.

Atliekami tolesni tyrimai, siekiant ištirti mikrobų metabolitų atsiradimą kituose žinduoliuose ir suprasti šeimininko ir mikrobų sąveikos trūkumų ankstyvosiose gyvenimo stadijose pasekmes. Šio tyrimo išvados gali padėti geriau suprasti tam tikrų sutrikimų kilmę ir vadovautis būsimomis prevencijos ir gydymo strategijomis.

