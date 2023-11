Nauji įrodymai rodo Mėnulio formavimosi kairiosios mantijos relikvijas

By

Kinijos ir JAV mokslininkai padarė novatorišką atradimą, kuris supažindina su mėnulio formavimusi nauja perspektyva. Naujausi tyrimai, paskelbti žurnale Nature, siūlo, kad du didžiuliai objektai, palaidoti gilioje Žemės mantijoje, gali būti liekanos iš Mėnulio sukūrimo maždaug prieš 4.5 milijardo metų.

Suderindami su vyraujančia teorija, mokslininkai teigia, kad Mėnulis susiformavo po to, kai Marso dydžio planeta, vadinama Theia, susidūrė su Gaia arba ankstyvąja Žeme. Šis smarkus susidūrimas išstūmė viršutinį Žemės sluoksnį į kosmosą, kur fragmentai galiausiai susijungė ir atsirado mėnulis.

Tarptautinė komanda, kurią sudaro mokslininkai iš Kalifornijos technologijos instituto, Arizonos valstijos universiteto ir Šanchajaus astronomijos observatorijos (SHAO), pateikė įtikinamų įrodymų, patvirtinančių šią hipotezę. Jie kelia hipotezę, kad žemiau Afrikos žemyno ir Ramiojo vandenyno yra dvi anomalijos, turinčios didelius matmenis ir mažą seisminį greitį žemiausioje Žemės mantijoje. Šios anomalijos, jų nuomone, gali būti kilusios iš Theia mantijos medžiagų (vadinamų TMM), kurių tankis iš prigimties yra 2–3.5 procento didesnis nei Žemės proto mantijos.

Modeliuodama milžiniškus smūgius, komanda atskleidė, kad dalis Theia mantijos potencialiai susiliejo ir išliko proto-Žemės kietoje apatinėje mantijoje po kataklizminio įvykio, sukūrusio Mėnulį.

Viena stulbinančių Tėjos liekanų, panašių į mėnulio uolienas, ypatybė yra didelis geležies kiekis, dėl kurio jos yra tankesnės, palyginti su aplinka. Po smūgio šios tankios dėmės, besitęsiančios dešimtis kilometrų, greičiausiai nuskendo ir susikaupė į termocheminius krūvas ant Žemės šerdies, galiausiai išlikusios iki šių dienų. Mokslininkai teigia, kad šis procesas yra natūrali milžiniško smūgio, sukėlusio Mėnulį, pasekmė.

Šio atradimo reikšmė neapsiriboja mėnulio mokslu. Jis siūlo tyrėjams naujovišką objektyvą, per kurį jie gali suvokti vidinę Žemės struktūrą, jos ilgalaikę evoliuciją ir net vidinės saulės sistemos formavimąsi. Be to, bendraautorius Deng Hongping iš SHAO teigia, kad šis tyrimas galėtų suteikti vertingų įžvalgų apie egzoplanetų tinkamumą gyventi už mūsų saulės sistemos ribų.

DUK:

K: Kokia vyrauja mėnulio susidarymo teorija?

A: Vyraujanti teorija rodo, kad Mėnulis susiformavo po to, kai Marso dydžio planeta, pavadinta Theia, susidūrė su Gaia arba ankstyvąja Žeme.

K: Kokie įrodymai patvirtina hipotezę apie mėnulio formavimo relikvijas gilioje Žemės mantijoje?

A: Dviejų žemyno dydžio anomalijų su mažu seisminiu greičiu buvimas žemiausioje mantijoje, atitinkamai po Afrikos žemynu ir Ramiuoju vandenynu, yra laikomas galimu Tėjos mantijos medžiagų, susijungusių su Žemės mantija po Mėnulio susidarymo, įrodymas.

Klausimas: Kaip Theia relikvijos galėjo išlikti iki šių dienų?

A: Po milžiniško smūgio tankios Tėjos liekanų dėmės nuskendo ir susikaupė termocheminėse krūvose ant Žemės šerdies, kur jos greičiausiai išliko iki šių dienų.