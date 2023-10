Naujos įžvalgos apie MERRA-2 aerozolio optinio storio duomenų rinkinio patvirtinimą Kinijoje

Mokslininkai iš Kinijos mokslų akademijos Aerokosminės informacijos tyrimų instituto (AIR) neseniai paskelbė atmosferos tyrimą, kuris atskleidžia MERRA-2 aerozolio optinio storio (AOT) duomenų rinkinio patvirtinimą Kinijoje. Šis duomenų rinkinys, žinomas kaip 2 versija „Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications“, yra labai svarbus klimato tyrimams, atmosferos modeliavimui, oro kokybės stebėjimui ir aplinkos tyrimams.

Vienas iš iššūkių, su kuriais susiduriama tikrinant MERRA-2 AOT duomenų rinkinį Kinijoje, yra netolygus ir negausus aerozolinių robotų tinklo (AERONET) pasiskirstymas regione. Norėdami tai įveikti, mokslininkai sukūrė Nacionalinį civilinės kosmoso infrastruktūros palydovų aerozolių produktų patvirtinimo tinklą (SIAVNET). Šiuo tinklu siekiama pagerinti patvirtinimo procesą ir suteikti tikslesnių duomenų apie duomenų rinkinio našumą.

SIAVNET patvirtinimo rezultatai atskleidė įdomių išvadų apie MERRA-2 AOT duomenų rinkinio tikslumą įvairiomis sąlygomis. Duomenų rinkinys rodo didesnį tikslumą, kai AOT yra mažesnis nei 1.0, kai nuolydis yra 0.712, o R kvadrato vertė yra 0.584. Tačiau duomenų porų, atitinkančių pasaulinės klimato stebėjimo sistemos (GCOS) minimalų reikalavimą, procentas yra mažesnis nei 60%, o tai rodo, kad reikia toliau tobulinti.

Be to, tyrime pabrėžiama, kad MERRA-2 AOT modeliavimo kokybė Kinijoje skiriasi priklausomai nuo aukščio ir sezono. Modeliavimo kokybė yra prastesnė didesniame aukštyje, palyginti su mažesniu aukščiu. Be to, modeliavimo kokybė priklauso nuo sezono, o mažiausias našumas stebimas pavasario sezono metu. Tačiau kitais sezonais kokybė palaipsniui gerėja, o aukščiausia kokybė stebima žiemą. Dulkių aerozolio buvimas pavasarį gali sumažinti modeliavimo kokybę.

SIAVNET padedamos patvirtinimo pastangos yra labai svarbios siekiant užtikrinti MERRA-2 AOT duomenų rinkinio patikimumą Kinijoje. Šios išvados leidžia mokslininkams geriau suprasti duomenų rinkinio apribojimus, ypač regionuose, kuriuose skiriasi aerozolių apkrova ir aukštis, taip pat sezoniniai skirtumai. Tikslius klimato tyrimus, atmosferos modeliavimą, oro kokybės stebėjimą ir aplinkos tyrimus galima pasiekti geriau suprantant duomenų rinkinio veikimą regione.

DUK:

K: Kas yra MERRA-2 aerozolio optinio storio (AOT) duomenų rinkinys?

A: MERRA-2 AOT duomenų rinkinys yra vertingas klimato tyrimų, atmosferos modeliavimo, oro kokybės stebėjimo ir aplinkos tyrimų šaltinis. Ji sujungia informaciją iš kelių palydovinių prietaisų ir skaitmeninių modelių, suteikdama vertingų įžvalgų mokslininkams.

K: Kas yra SIAVNET?

A: SIAVNET reiškia Nacionalinį civilinės kosmoso infrastruktūros palydovų aerozolių produktų patvirtinimo tinklą. Tai iniciatyva, sukurta siekiant sustiprinti MERRA-2 AOT duomenų rinkinio patvirtinimą Kinijoje, sprendžiant netolygaus ir negausaus aerozolių stebėjimo tinklų pasiskirstymo regione problemą.

K: Kokios yra tyrimo išvados?

A: Tyrimas atskleidžia, kad MERRA-2 AOT duomenų rinkinio tikslumas priklauso nuo aerozolio apkrovos atmosferoje. Tai taip pat pabrėžia duomenų rinkinio našumo skirtumus, pagrįstus aukščiu ir sezonu, o didesniame aukštyje ir pavasario sezono metu stebima žemesnė modeliavimo kokybė.

K: Kodėl šios išvados yra svarbios?

A: Šios išvados suteikia vertingų įžvalgų apie MERRA-2 AOT duomenų rinkinio Kinijoje apribojimus. Suprasdami duomenų rinkinio veikimą skirtingomis sąlygomis, mokslininkai gali užtikrinti tikslesnius klimato tyrimus, atmosferos modeliavimą, oro kokybės stebėjimą ir aplinkos tyrimus regione.