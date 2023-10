„SpaceX Falcon 9“ raketa paleis 21 „Starlink“ palydovą

By

Planuojama, kad raketa SpaceX Falcon 9 į orbitą iš Kalifornijos Vandenbergo kosminių pajėgų bazės iškels 21 interneto palydovą Starlink. Paleidimas numatytas šiandien anksti ryte, o raketa pakils 3:47 EDT. Tačiau, jei laikas nepasiteisina, yra trys atsarginės galimybės.

Paleidimas bus transliuojamas per X, anksčiau vadintą Twitter, o aprėptis prasidės likus maždaug penkioms minutėms iki starto. Jei viskas klostysis taip, kaip planuota, pirmoji Falcon 9 pakopa saugiai grįš į Žemę ir nusileis į dronų laivą „Of Course I Still Love You“ praėjus maždaug 8.5 minutės po starto. Šios konkrečios raketos pirmasis etapas jau baigė 16 skrydžių, tai tik vienas mažesnis už SpaceX pakartotinio naudojimo rekordą.

21 Starlink palydovas bus dislokuotas iš Falcon 9 viršutinės pakopos maždaug 62.5 minutės po paleidimo. Šis paleidimas žymi 75-ąją „SpaceX“ orbitinę misiją 2023 m., nes bendrovė siekia 100 skrydžių iki metų pabaigos ir 144 2024 m.

Šiais metais „SpaceX“ daugiausia dėmesio skyrė „Starlink“ megažvaigždyno kūrimui, kurio tikslas – užtikrinti pasaulinę interneto aprėptį. Šiuo metu „Starlink“ sudaro beveik 4,900 veikiančių palydovų, ir ateityje šis skaičius toliau augs.

