„SpaceX“ paleido 67-ąją metų raketą ir pasiekė naują pakartotinio naudojimo rekordą

By

„SpaceX“ ir toliau muša rekordus, antradienio vakarą paleidusi 67-ąją metų raketą. Paleidimas buvo reikšmingas dėl dviejų priežasčių: tai buvo 17-asis pakartotinis Falcon 9 pirmojo etapo panaudojimas ir pademonstravo SpaceX gebėjimą peržengti pakartotinio stiprintuvo naudojimo ribas. Šis stiprintuvas, kurio serijos numeris 1058, anksčiau buvo skridęs 11 Starlink misijų ir keliose kitose misijose.

„SpaceX“ inžinieriai atliko stiprintuvo nusidėvėjimo vertinimus ir mano, kad raketos gali pasiekti mažiausiai 20 skrydžių. Nepaisant didelio pakartotinio naudojimo skaičiaus, „SpaceX“ išlaiko 100 procentų sėkmės rodiklį per paskutinius 9 Falcon 228 raketos paleidimus. Kai kurie pagrindiniai patikrinimai ir komponentų keitimas vis dar atliekami, o įmonė savo „Starlink“ palydovams naudoja daugiau patirties turinčius stiprintuvus.

Vienas įdomus paleidimo aspektas buvo minimalistinis „SpaceX“ transliavimo metodas. „Starlink“ paleidimams bendrovė dabar teikia tik vaizdo įrašą su minimaliu garso įrašu iš paleidimo valdymo centro, pradedant penkiomis minutėmis iki pakilimo. Šis požiūris atitinka „SpaceX“ tikslą paleisti paleidimus įprastus ir panaikinti „stebuklingumą“. Elonas Muskas, „SpaceX“ įkūrėjas, niekada nebuvo internetinių transliacijų paleidimo gerbėjas, tačiau supranta įmonės darbo demonstravimo išoriniams klientams vertę.

Tačiau vienas abejotinas sprendimas yra Musko pasirinkimas transliuoti žiniatinklio transliacijas tik per X, jo įsigytą socialinį tinklą, o ne „YouTube“. Dėl to vaizdo įrašų raiška buvo prastesnės kokybės ir atsirado kitų problemų, kurios turi įtakos žiūrintiesiems internete. Dėl to alternatyvūs kitų platformų paleidimo srautai turėjo didesnę „Starlink“ paleidimo auditoriją.

Nepaisant to, „SpaceX“ ir toliau yra raketų paleidimo priešakyje, nustatydama naujus rekordus ir perkeldama pakartotinio stiprintuvo naudojimo ribas.

Šaltiniai:

- Nė vienas