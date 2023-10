Palydovų šalinimas: augantis aplinkos susirūpinimas kosmose

By

Palydovai, kurių eksploatavimo laikas baigėsi, kosmoso agentūroms kelia dilemą. Dabartiniai šių erdvėlaivių šalinimo būdai palieka juos orbitoje, pakeliami į kapinių orbitas toliau nuo veikiančių palydovų arba nukreipiami atgal į Žemę, kad jie sugrįžtų į atmosferą. Tačiau neseniai Purdue universiteto ir NOAA mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad atmosferos sugrįžimas nėra be pasekmių.

Tradiciškai atmosferos sugrįžimas buvo laikomas patikimu palydovų šalinimo žemoje Žemės orbitoje (LEO) metodu. Kadangi pastaraisiais metais LEO vis labiau prisipildė palydovų, šis šalinimo būdas išpopuliarėjo. Tačiau Nacionalinės mokslų akademijos leidinyje paskelbtas tyrimas atskleidžia, kad dėl atmosferos sugrįžimo viršutinė Žemės atmosferos dalis užteršta išgaravusiomis erdvėlaivių liekanomis.

Mokslininkų grupė pastebėjo, kad pasikeitė jonų debesų sudėtis, kurią paliko meteoritai, patekę į atmosferą. Jie išsiaiškino, kad kintančius cheminius šių dalelių pirštų atspaudus galėjo lemti vis daugiau erdvėlaivių, grįžtančių į atmosferą. Norėdami patvirtinti savo išvadas, tyrėjai prijungė prietaisus prie lėktuvų ir atliko tiesioginius atmosferos matavimus maždaug 12 mylių virš Aliaskos ir žemyno JAV.

Tyrimo rezultatai parodė, kad atmosferoje yra didelė metalų, įskaitant ličio, aliuminio, vario, švino, magnio ir natrio, koncentracija, kuri buvo atidžiai stebima palydovo sugrįžtant. Be to, mokslininkai taip pat pastebėjo, kad 10% aerozolio dalelių, atsakingų už ozono sluoksnio apsaugą, buvo aliuminio.

Nors visas šių išvadų poveikis aplinkai ir klimato kaitai vis dar neaiškus, mokslininkai mano, kad tai pabrėžia reikšmingą žmonių kosminių skrydžių poveikį planetai. Norint įvertinti galimą pavojų ozono sluoksniui ir gyvybei Žemės paviršiuje, labai svarbu suprasti padidėjusios metalų koncentracijos atmosferoje pasekmes. Reikės atlikti tolesnius tyrimus, kad būtų galima visiškai suprasti palydovų šalinimo metodų poveikį aplinkai ir nustatyti, ar reikėtų ieškoti alternatyvių strategijų, kad būtų sumažintas Žemės atmosferos užterštumas.

Šaltiniai:

– Pavadinimas: Palydovų šalinimo būdai ir jų poveikis Žemės atmosferai

– Šaltinis: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Apibrėžimas: Žemoji Žemės orbita (LEO) yra erdvės regionas, esantis maždaug 2000 kilometrų atstumu nuo Žemės paviršiaus, kuriame yra dauguma palydovų ir Tarptautinė kosminė stotis.

– Apibrėžimas: sugrįžimas į atmosferą – tai procesas, kurio metu erdvėlaivis arba palydovas patenka į Žemės atmosferą, kai baigia savo misiją arba pasiekia savo eksploatavimo laikotarpio pabaigą.