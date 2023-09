Naujas straipsnis: Mokslininkai ir inžinieriai, dirbantys tyrinėjant Marsą

Marso tyrinėjimų srityje daug mokslininkų ir inžinierių dirba kartu, kad atskleistų Raudonosios planetos paslaptis. Šie asmenys yra iš įvairių institucijų ir organizacijų, kurių kiekviena turi savo patirtį ir indėlį.

Viena iš tokių mokslininkų yra Elena Amador-French, NASA/JPL mokslo operacijų koordinatorė Pasadenoje, Kalifornijoje. Ji vaidina lemiamą vaidmenį planuojant ir vykdant mokslines Marso marsaeigių operacijas. Kitas mokslininkas Ryanas Andersonas yra planetų geologas USGS Flagstaff mieste, AZ. Jis daugiausia dėmesio skiria Marso geologijos studijoms ir praeities bei dabarties procesų supratimui.

Planetų geologė Mariah Baker, dirbanti Žemės ir planetų studijų centre, Smithsonian nacionaliniame oro ir kosmoso muziejuje Vašingtone, specializuojasi kito pasaulio uolienų ir mineralų tyrime. Michaelas Battalio, planetų klimatologas iš Jeilio universiteto Niu Heivene, CT, tiria klimato modelius ir procesus Marse.

Keri Bean, NASA/JPL Pasadenoje, Kalifornijoje, Rover Planner komandos vadovo pavaduotoja, padeda planuoti marsaeigių judėjimą ir veiklą. Kristen Bennett yra planetų geologė USGS Flagstaff mieste, AZ, tiria geologines Marso ypatybes.

NASA / JPL komandą taip pat sudaro planetų geologai Fredas Calefas ir Abigail Fraeman, kurie savo patirtimi įdeda analizuoti Marso paviršių ir uolienas. Brittney Cooper, atmosferos mokslininkė iš Jorko universiteto Toronte, Ontarijuje, Kanadoje, daugiausia dėmesio skiria atmosferos ir oro sąlygų Marse tyrimams.

Seanas Czarneckis, planetų geologas iš Arizonos valstijos universiteto Tempe, AZ, tiria Marso geologinę istoriją ir sudėtį. Lauren Edgar, planetų geologė USGS Flagstaff mieste, AZ, tiria Marso geologiją ir stratigrafiją.

Kiti mokslininkai ir inžinieriai, dalyvaujantys Marso tyrinėjimuose, yra Christopheris Edwardsas iš Šiaurės Arizonos universiteto, Samantha Gwizd iš Tenesio universiteto, Kenas Herkenhoffas iš USGS Flagstaff mieste, AZ ir Evanas Hilgemannas iš NASA/JPL Pasadenoje, Kalifornijoje. Kiekvienas iš jų suteikia unikalių įžvalgų apie skirtingus Marso geologijos aspektus ir planavimo marsaeigių operacijas.

Atmosferos mokslininkas Alexas Innanenas iš Jorko universiteto ir Scottas Guzewichas iš NASA/GSFC Greenbelt mieste, MD, tiria Marso atmosferą ir jos sąveiką su paviršiumi. Rachel Kronyak, NASA/JPL planetų geologė Pasadenoje, Kalifornijoje, dalyvauja nagrinėjant geologinę istoriją ir procesus Marse.

Michelle Minitti iš Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore iš Malin Space Science Systems San Diege, CA ir Claire Newman iš Aeolis Research Pasadenoje, Kalifornijoje, taip pat prisideda prie Marso tyrinėjimo.

Papildomi mokslininkai ir inžinieriai, dirbantys su Marso tyrinėjimais, yra Catherine O'Connell-Cooper ir Lucy Thompson iš Naujojo Bransviko universiteto Frederiktone, Naujajame Bransvike, Kanadoje, Melissa Rice iš Vakarų Vašingtono universiteto Belingeme, Vašingtone ir Markas Salvatore iš Šiaurės Arizonos universiteto. Flagstaff mieste, AZ.

Be to, Susanne Schwenzer iš Atvirojo universiteto Milton Keinse, JK, Ashley Stroupe iš NASA/JPL Pasadenoje, Kalifornijoje, Dawn Sumner iš Kalifornijos universiteto Daviso Deivis, Kalifornijoje ir Vivian Sun iš NASA/JPL Pasadenoje, Kalifornijoje, visi įneša savo žinias planetų geologijos srityje tiriant Marsą.

Skotas VanBomelis, planetų mokslininkas iš Vašingtono universiteto Sent Luise, MO, Ashwinas Vasavada, NASA/JPL MSL projekto mokslininkas Pasadenoje, Kalifornijoje, ir geochemikas Rogeris Wiensas iš LANL Los Alamose, NM, atlieka svarbų vaidmenį analizuojant duomenis. ir interpretuoti Marso misijų išvadas.

Sharon Wilson, planetų geologė Žemės ir planetų studijų centre, Smithsonian nacionaliniame oro ir kosmoso muziejuje Vašingtone, Alivia Eng, Georgia Tech magistrantūros studentė Atlantoje, GA, ir Remington Free, NASA operacijų sistemų inžinierius. /JPL Pasadenoje, Kalifornijoje, prisideda prie Marso tyrinėjimo pastangų.

Galiausiai Emma Harris, gamtos istorijos muziejaus Londone (JK) absolventė, Conor Hayes, Jorko universiteto Toronte (ON, Kanada) absolventė, Abigail Knight, Vašingtono universiteto Sent Luise (MO) absolventė, ir Deborah Padgett, NASA/JPL OPGS užduočių vadovė Pasadenoje, Kalifornijoje, dalijasi savo patirtimi įvairiais Marso tyrinėjimo aspektais.

Šie mokslininkai ir inžinieriai suvienija jėgas, kad pagerintų mūsų supratimą apie Marsą, tyrinėdami jo geologiją, klimatą, atmosferą ir praeities ar dabarties gyvenimo potencialą. Bendradarbiaudami ir atsiduodami jie ir toliau atskleidžia Raudonosios planetos paslaptis.

