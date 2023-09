Didėjantis žmonių skaičius kelia grėsmę biologinei įvairovei ir ekosistemoms

By

Knygoje apie dirbtinio intelekto ateitį MIT profesorius Maxas Tegmarkas pristato distopinį scenarijų, pagal kurį mašinos priima tikslus, kurie kenkia žmonijai, jei nesugeba tiksliai suprasti ir suderinti žmogaus interesų. Nors tai gali atrodyti nerealu, mūsų rūšys, sparčiai plečiantis žmogaus intelektui, padarė didelę įtaką planetai ir kitoms gyvoms būtybėms.

Žmonija, kuri kažkada susidūrė su kritiniu momentu, kai liko tik keli tūkstančiai individų, dabar sudaro 36 % visų žinduolių Žemėje. Papildomus 60 % sudaro gyvūnai, pavyzdžiui, karvės, kurie auginami žmonių maistui. Tik 4% yra laukiniai gyvūnai. Dėl mūsų pažangos sumažėjo erdvės kitiems gyvūnams, todėl įvyko šeštasis masinis išnykimas, pirmasis, kurį sukėlė viena rūšis. Šis išnykimo įvykis neapsiriboja atskiromis rūšimis, bet paveikia visas evoliucinio medžio šakas, o gentys nyksta 35 kartus greičiau nei per pastaruosius 65 milijonus metų.

Tyrėjai išsiaiškino, kad mažiausiai trečdalis žinomų stuburinių gyvūnų mažėja ir gyvena mažesnėse ekosistemose. Pavyzdžiui, XX amžiaus pradžioje kažkada buvo 10 milijonų dramblių, tačiau šiandien jų yra mažiau nei pusė milijono, o daugelyje šalių šių nuostabių būtybių nebėra.

Ištisų genčių praradimas ne tik sutrikdo ekosistemas, bet ir daro įtaką žmonių sveikatai bei gerovei. Kai kuriuose regionuose išnykus dideliems plėšrūnams, padaugėjo baltauodegių elnių ir pelių, kurios yra Laimo liga pernešančių erkių šeimininkai. Be to, per didelis gamtos išteklių naudojimas ir biologinės įvairovės naikinimas prisideda prie ligų plitimo tarp gyvūnų ir žmonių, kaip matyti iš Covid-19 pandemijos.

Biologinės įvairovės išsaugojimas ir investicijos į atogrąžų miškų, kuriuose yra didžiausias biologinės įvairovės lygis, apsaugą yra labai svarbūs siekiant sušvelninti ekosistemų žlugimą. Siekiant užkirsti kelią tolesniam niokojimui, būtina imtis skubių veiksmų ir didelių investicijų. Jei ir toliau eisime dabartiniu keliu, pasekmės gali būti daug katastrofiškesnės, nei galime įsivaizduoti.

Šaltiniai: Maxo Tegmarko knyga apie dirbtinį intelektą, tyrimas paskelbtas PNAS, Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos duomenų bazė