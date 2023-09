Simonso fondas paskelbė Nepriklausomybės apdovanojimų gavėjus

Simonso fondas atskleidė 13 prestižinių Nepriklausomybės apdovanojimų gavėjų, kurie padeda mokslininkams pereiti nuo kuruojamų mokymų prie nepriklausomų mokslininkų pareigų. Kiekvienas stipendininkas gaus iki dvejų metų podoktorantūros paramą, įskaitant 85,000 10,000 USD metinį atlyginimą ir 600,000 XNUMX USD išteklių ir profesinio tobulėjimo pašalpą. Įgiję dėstytojų pareigas, stipendininkai per trejus metus gaus XNUMX XNUMX USD dotaciją.

Trys nepriklausomybės apdovanojimų programos teikiamos per Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and Aging Brain (SCPAB) ir Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Šiomis programomis siekiama paskatinti mokslininkus pereiti prie mokslinių tyrimų nepriklausomybės.

Perėjimo į nepriklausomybę (TTI) apdovanojimai, teikiami per SCGB ir SCPAB, teikia paramą neurologijos tyrėjams. SCGB TTI apdovanojimai sutelkti į didelio masto grandinių, naudojant vienos ląstelės skiriamąją gebą, tyrimą, siekiant suprasti neuronų kodavimą ir dinamiką, o SCPAB TTI apdovanojimai skirti kognityvinio senėjimo, kai nėra ligos, neuromokslams. Abi programos yra atviros asmenims iš nepakankamai atstovaujamų neurologijos grupių, įskaitant neįgaliuosius ir nepalankioje padėtyje esančius asmenis.

SFARI tilto į nepriklausomybę (PTI) apdovanojimas priima kandidatus iš įvairių sluoksnių, kurie dirba su įvairiais autizmo mokslo aspektais, tokiais kaip genetika, molekuliniai mechanizmai, grandinės ir sistemos bei klinikinis mokslas. SFARI skatina teikti paraiškas iš istoriškai nepakankamai atstovaujamų arba atskirtų grupių.

Visi bendradarbiai iš trijų programų taps besimokančios bendruomenės dalimi, įsitrauks į profesinį tobulėjimą ir bendruomenės kūrimo veiklą. Jie dalyvaus seminaruose, gaus Simonso fondo mokslininkų ir darbuotojų paramą, susitiks su paskirtais išorės mentoriais ir asmeniniuose Simonso fondo tyrėjų susitikimuose bei Nepriklausomybės apdovanojimų rekolekcijose.

2024 m. nepriklausomybės apdovanojimų paraiškų teikimo laikotarpis prasidės 10 m. spalio 2023 d. Daugiau informacijos apie apdovanojimus rasite Simonso fondo Nepriklausomybės apdovanojimų informaciniame puslapyje.

Apibrėžimai:

SCGB: Simonso bendradarbiavimas pasaulinėse smegenyse

SCPAB: Simonso bendradarbiavimas dėl plastiškumo ir senstančių smegenų

SFARI: Simonso fondo autizmo tyrimų iniciatyva

Šaltiniai:

– [Simonso fondas] (simonsfoundation.org/independence-awards.html)