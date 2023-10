Astronomai pristato novatorišką Sienos galaktikos atlasą viešai peržiūrai

Astronomai pasiekė reikšmingą etapą, atidengdami Sienos galaktikos atlasą (SGA), platų katalogą, kuriame yra beveik 400,000 XNUMX galaktikų ir jų išsami informacija. Skirtingai nuo ankstesnių rinkinių, SGA siūlo aukštos kokybės ir tikslius duomenis, todėl tai yra vertingas šaltinis tiek tyrėjams, tiek plačiajai visuomenei. Sutelkdamas dėmesį į ryškias ir dideles galaktikas, SGA teikia vietos informaciją ir atskaitos vaizdus, ​​​​su palengvina būsimus astronominius tyrimus.

Sienos galaktikos atlasas ne tik leidžia mokslininkams ištirti plataus masto visatos struktūrą, bet ir padeda tyrinėti svarbius aspektus, tokius kaip tamsiosios medžiagos pasiskirstymas ir didelių galaktikų susidarymas bei surinkimas. Atlasas apjungia trijų 2014–2017 m. atliktų tyrimų, bendrai vadinamų DESI palikimo apklausomis, duomenis. Šios apklausos suteiks vertingų įžvalgų apie tamsiosios energijos spektroskopinį instrumentą (DESI), kurio tikslas – suprasti tamsiosios energijos įtaką visatos plėtrai. DESI projektas ketina sukurti platų kosmoso žemėlapį, apimantį stulbinančius 11 milijardų šviesmečių.

Sienos galaktikos atlasas, apimantis stulbinančius 20,000 XNUMX kvadratinių laipsnių plotą, atitinkantį maždaug pusę naktinio dangaus, yra vienas didžiausių iki šiol atliktų galaktikų tyrimų. Tikimasi, kad jo plati apimtis pagerins astronomų supratimą apie įvairius reiškinius, įskaitant skirtingus žvaigždžių formavimosi modelius tarp galaktikų ir fizinius procesus, atsakingus už įvairias stebimas formas. Be to, SGA parodys ryšį tarp galaktikų pasiskirstymo ir tamsiosios medžiagos paplitimo visoje visatoje. Be to, aptikus gravitacines bangas, šis atlasas padės tiksliai nustatyti jų šaltinius.

DUK:

K: Kiek galaktikų yra Siena Galaxy Atlas kataloge?

Sienos galaktikos atlasą sudaro beveik 400,000 XNUMX galaktikų.

K: Kuo Siena Galaxy Atlas skiriasi nuo ankstesnių pastangų?

SGA išsiskiria aukštos kokybės duomenimis, užtikrinančiais teisingas galaktikų padėtis, dydžius ir formas. Jis taip pat pateikia geriausius galaktikų ryškumo matavimus, skirtingai nei ankstesniuose rinkiniuose.

