Tektoninių plokščių poslinkiai daro įtaką biologinei įvairovei Žemėje

Neseniai atliktas tyrimas atskleidė ryšį tarp Žemės tektoninių plokščių judėjimo ir jūrų rūšių įvairovės. Tyrimas rodo, kad procesai, keičiantys litosferą, įskaitant tektoninių plokščių judėjimą, turi įtakos vandenyno lygiui, taip paveikdami seklios jūros aplinkos, kurioje klesti gyvybė, prieinamumą.

Tektoninės plokštės yra didelės viršutinės Žemės mantijos ir plutos dalys, apimančios visą Žemės rutulį. Jie nuolat juda, sukeldami Žemės vulkanizmą, kalnų formavimąsi ir vandenynų griovių susidarymą. Tyrime, kuriam vadovavo geologas Slah Boulila iš Sorbonos universiteto, nagrinėjamas klausimas, kodėl egzistuoja įvairovės ir biologinės įvairovės ciklai.

Tyrėjai analizavo geologinius ir jūrų duomenų rinkinius, taip pat jūrų biologinės įvairovės duomenis, siekdami ištirti jūrų biologinės įvairovės ciklų suderinimą su tektoninių plokščių procesais. Palyginę daugiau nei 18,000 32,000 jūros uolienų pavyzdžių ir beveik 36 XNUMX genčių iš Paleobiologijos duomenų bazės, jie atrado XNUMX milijonų metų jūrų biologinės įvairovės ciklus, kurie koreliavo su jūros dugno gamybos ir subdukcijos pokyčiais.

Kai tektoninės plokštės tolsta viena nuo kitos, susidaro plona vandenyno pluta, o kai viena plokštė pastumiama po kita procese, vadinamame subdukcija, jūros lygis mažėja. Jūros lygio svyravimai keičia turimas jūrų rūšių buveines, todėl keičiasi biologinė įvairovė. Dėl aukšto jūros lygio užtvindoma sausuma ir gilėja seklios jūros zonos, skatinamas jūros organizmų dauginimasis. Ir atvirkščiai, žemas jūros lygis sumažina jūros gyvybei skirtą erdvę.

Nors idėja apie ryšį tarp tektoninių plokščių poslinkių ir biologinės įvairovės nėra nauja, šis tyrimas suteikia tolesnį patvirtinimą naudojant didesnį duomenų rinkinį. Išvados patvirtina hipotezę, kad aplinkos pokyčiai yra susiję su evoliucija ir išnykimo įvykiais. Tačiau tyrimas galutinai neatsako, kodėl šie ciklai atsiranda, todėl tai lieka neatsakyta.

Be to, mokslininkai vis dar diskutuoja dėl plokščių tektonikos cikliškumo, kai kurie teigia, kad tai nereguliarus, o ne periodiškas. Nepaisant to, šis tyrimas prisideda prie vis daugiau įrodymų, kurie pabrėžia aplinkos pokyčių, evoliucijos ir išnykimo sąveiką.

Apibendrinant galima pasakyti, kad tyrimas parodo, kaip tektoninių plokščių poslinkiai daro įtaką biologinei įvairovei, darydami įtaką vandenynų lygiui ir jūrų rūšių buveinėms. Šių ryšių supratimas suteikia vertingų įžvalgų apie Žemės rūšių įvairinimo ir išnykimo įvykių istoriją.

