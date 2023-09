Tyrimo rezultatai: Žmonės praranda kelias gyvybės medžio šakas

By

Naujas tyrimas įspėja apie šeštojo masinio išnykimo grėsmę, kurią sukelia žmogaus veikla, ir teigiama, kad žmonės lemia ištisų „Gyvybės medžio“ šakų praradimą. Tyrimas, paskelbtas leidinyje Proceedings of the National Academy of Sciences, yra unikalus, nes jame nagrinėjamas ne tik atskirų rūšių, o ištisų genčių išnykimas.

Tyrėjai daugiausia dėmesio skyrė stuburinių rūšims (išskyrus žuvis) ir išsiaiškino, kad iš 5,400 tirtų genčių per pastaruosius 73 metų išnyko 500, o dauguma jų išnyko per pastaruosius du šimtmečius. Šis išnykimo lygis yra daug didesnis, nei būtų galima tikėtis remiantis iškastiniais duomenimis.

Žmogaus veikla, tokia kaip buveinių naikinimas, pernelyg intensyvi žvejyba ir medžioklė, yra nustatyta kaip pagrindinė šios išnykimo krizės priežastis. Vienos genties praradimas gali turėti didelių pasekmių visai ekosistemai. Tyrimo bendraautoris Gerardo Ceballos pabrėžia padėties skubumą ir teigia: „Mūsų nerimas yra tas, kad mes taip greitai prarandame daiktus, kad mums tai signalizuoja civilizacijos žlugimą.

Nors visi ekspertai sutinka, kad dabartinis išnykimo tempas kelia nerimą, ar tai yra šeštasis masinis išnykimas, yra diskusijų klausimas. Mokslininkai masinį išnykimą apibrėžia kaip 75% rūšių išnykimą per trumpą laiką. Pasak Havajų universiteto biologo Roberto Cowie, naudojant šį apibrėžimą, šeštasis masinis išnykimas dar neįvyko.

Tačiau tyrimo išvados, kad visos Gyvybės medžio šakos buvo prarastos, pabrėžia padėties rimtumą. Šis tyrimas rodo, kad reikia skubiai imtis veiksmų siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir apsaugoti žmonijos ateitį.

