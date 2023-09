Žmonės praranda visas gyvybės medžio šakas, įspėja naujas tyrimas

By

Neseniai žurnale Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) paskelbtas tyrimas atskleidė, kad žmonės sukelia ištisų „Gyvybės medžio“ šakų išnykimą, o tai kelia susirūpinimą dėl galimo šeštojo masinio išnykimo. Meksikos nacionalinio autonominio universiteto mokslininkų atliktame tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas ištisų genčių, klasifikuojamų tarp rūšių ir šeimų, išnykimui.

Skirtingai nuo ankstesnių tyrimų, kuriuose buvo tiriamas tik atskirų rūšių nykimas, šis tyrimas analizuoja ištisų genčių išnykimą. Tai reikšmingas indėlis, nes leidžia geriau suprasti dabartinius išnykimo rodiklius. Profesorius Gerardo Ceballos, vienas iš tyrimo bendraautorių, pabrėžia, kad išnykimo krizė yra tokia pat sunki kaip ir klimato kaitos krizė, tačiau dažnai į ją nepaisoma.

Ištyrę Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) duomenis, mokslininkai nustatė, kad per pastaruosius 73 metų išnyko 500 gentys, o didžioji dalis išnykimo atvejų įvyko per pastaruosius du šimtmečius. Tai kelia nerimą, nes remiantis ankstesniais išnykimo rodikliais, per tą patį laikotarpį turėjo būti prarastos tik dvi gentys.

Tyrimas priskiria žmogaus veiklą, pavyzdžiui, buveinių naikinimą, pernelyg didelę žvejybą ir medžioklę, kaip pagrindines šių išnykimų priežastis. Net vienos genties praradimas gali turėti didelių pasekmių ekosistemoms. Tyrėjai mano, kad reikia imtis skubių veiksmų, kad būtų išvengta tolesnio civilizacijų praradimo ir žlugimo.

Nors ekspertai sutaria, kad dabartinis išnykimo tempas kelia nerimą, ar jis atitinka šeštojo masinio išnykimo kriterijus, tebėra diskusijų tema. Masinis išnykimas apibrėžiamas kaip 75% rūšių išnykimas per trumpą laiką. Tačiau jei dabartinis išnykimo lygis išliks arba padidės, tikėtina, kad įvyks masinis išnykimas.

Tyrimo autoriai pabrėžia būtinybę teikti pirmenybę natūralių buveinių apsaugai ir atkūrimui, kad būtų išvengta tolesnio išnykimo. Jie tiki, kad vis tiek įmanoma išgelbėti daugelį genčių, jei bus imtasi neatidėliotinų veiksmų.

Šaltiniai: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Apibrėžimai:

Gentys: Gyvų būtybių klasifikacijoje gentis yra eilė tarp rūšies ir šeimos.

Rūšys: organizmų grupė, kuri turi panašias savybes ir gali daugintis ir susilaukti vaisingų palikuonių.

Masinis išnykimas: greitas didelės dalies rūšių nykimas per trumpą laiką, dėl kurio atsiranda didelių ekologinių ir evoliucinių pokyčių.

Gyvybės medis: metaforinis skirtingų rūšių santykių vaizdavimas, atsekantis jų evoliucijos istoriją iki bendro protėvio.