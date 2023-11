Unikalios atrakcijos atskleidimas: kuo skiriasi Drosophila Sechellia?

By

Mokslininkai iš Kalifornijos universiteto Riverside padarė novatorišką atradimą, paaiškinantį intriguojančią specifinės musių rūšies Drosophila sechellia ir reto vaisiaus, randamo išskirtinai Seišeliuose, trauką. Šis naujas tyrimas, paskelbtas Cell Reports, suteikia naują požiūrį į evoliucinius pokyčius, kurie leido D. sechellia klestėti nuodinguose noni vaisiuose (Morinda citrifolia), o kitos Drosophila rūšys yra atbaidytos.

Siekdami suprasti unikalų D. sechellia pirmenybę noni vaisiams, tyrėjai sutelkė dėmesį į jo elgesį ir fiziologiją. Skirtingai nuo kitų Drosophila rūšių, D. sechellia išvystė nuostabų gebėjimą toleruoti toksinus, esančius noni vaisių riebalų rūgštyse. Atlikę tyrimą, mokslininkai atskleidė, kad šios riebalų rūgštys suaktyvina musių kartaus skonio neuronus, tuo pačiu slopindamos jų saldaus skonio neuronus. Šis kartumo suaktyvinimas ir saldumo slopinimas yra tai, kas galiausiai pritraukia D. sechellia prie vaisių.

D. sechellia iš kitų rūšių išsiskiria mažesnis jautrumas tam tikroms riebalų rūgštims, todėl susilpnėja kartaus skonio neuronų generuojamas neigiamas signalas. Be to, šios riebiosios rūgštys taip pat slopina cukraus reakciją, nors ir mažesniu laipsniu D. sechellia. Dėl to D. sechellia ne tik vartoja noni vaisius, bet ir deda ant jų kiaušinėlius, įgydama reikšmingą evoliucinį pranašumą prieš savo kolegas.

Vienas įspūdingų šio tyrimo aspektų yra trijų glaudžiai susijusių musių rūšių skonio reakcijų į noni vaisius palyginimas. Pastebėti šių rūšių skonio jautrumo skirtumai glaudžiai atitinka jų mitybos nuostatas. Tai atskleidžia sudėtingą ryšį tarp skonio pokyčių ir organizmų mitybos pasirinkimo.

Be to, šis tyrimas žada ateityje kontroliuoti žemės ūkio kenkėjus. Tyrinėdami genetinius pokyčius, leidžiančius vabzdžiams prisitaikyti prie augalų šeimininkų ir sukurti toleranciją augalų toksinams, mokslininkai gali rasti veiksmingų metodų, kaip suvaldyti kenksmingus kenkėjus, kurie kelia grėsmę žemės ūkio produktyvumui ir tvarumui. D. sechellia/noni modelis su genetinių įrankių gausa pasirodė esąs vertingas šaltinis norint suprasti šiuos sudėtingus ryšius.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

1. Kodėl Drosophila sechellia yra vienintelė musė, kurią Seišeliuose traukia noni vaisiai?

Drosophila sechellia yra unikali tarp musių rūšių, nes ji gali toleruoti toksiškus noni vaisius, skirtingai nuo kitų Drosophila rūšių, kurios yra atbaidytos. Musė pakeitė savo skonio jutimo sistemą, leidžiančią jai teikti pirmenybę ir vartoti noni vaisius.

2. Kuo Drosophila sechellia skonio nuostatos skiriasi nuo kitų musių rūšių?

Drosophila sechellia pasižymi mažesniu jautrumu tam tikroms riebalų rūgštims, esančioms noni vaisiuose, todėl susilpnėja kartaus skonio neuronų siunčiamas neigiamas signalas. Be to, šios riebalų rūgštys slopina cukraus reakciją į musę, nors ir mažiau, palyginti su kitomis rūšimis. Šie skonio jautrumo skirtumai prisideda prie to, kad D. sechellia pirmenybę teikia noni vaisiams.

3. Kodėl svarbu studijuoti D. Sechelia skonio sistemą?

Nors musių uoslės sistema buvo plačiai ištirta, taip pat labai svarbu suprasti jų skonio jutimo funkciją, nes maitinimosi elgesys yra glaudžiai susijęs su skoniu. Tiriant, kaip vabzdžių nervų sistema vystosi, kad prisitaikytų prie skirtingų augalų šeimininkų, suteikia vertingų įžvalgų apie mitybos nuostatas ir prisitaikymą.

4. Kaip šio tyrimo išvados galėtų būti naudingos kovojant su žemės ūkio kenkėjais?

Tyrinėdami genetinius pokyčius, leidžiančius vabzdžiams prisitaikyti prie augalų šeimininkų ir išsiugdyti toleranciją augalų toksinams, mokslininkai gali įgyti vertingų žinių apie žemės ūkio kenkėjų kontrolę. D. sechellia/noni modelis, kuris siūlo daugybę genetinių priemonių, galėtų padėti suprasti ir galbūt valdyti kenksmingų kenkėjų elgesį.