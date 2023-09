Mokslininkai atranda silicio dioksidu dengtų nanodeimantų cheminį mechanizmą kvantiniam skaičiavimui ir biologiniam ženklinimui

Mokslininkai iš San Chosė valstijos universiteto (SJSU) atskleidė surišimo mechanizmą, atsakingą už vienodų silicio dioksido lukštų susidarymą ant nanodeimantų. Nanomedžiagoms tirti komanda panaudojo galingus rentgeno spindulius, kuriuos generavo Stanfordo sinchrotroninės spinduliuotės šviesos šaltinis (SSRL) SLAC nacionalinėje greitintuvo laboratorijoje. Rezultatai, paskelbti žurnale ACS Nanoscience Au, suteikia esminių įžvalgų apie chemiją, susijusią su silicio dioksidu dengtų nanodeimantų kūrimu.

Nanodeimantai yra ypač maži sintetiniai deimantai, turintys puikių savybių. Nepaisant mažo dydžio, nanodeimantai turi tobulas anglies groteles ir gali reaguoti į magnetinius laukus, elektrinius laukus ir šviesą kambario temperatūroje. Dėl šių unikalių savybių nanodeimantai tinka įvairioms reikmėms, įskaitant kvantinį skaičiavimą ir ląstelių biologinį ženklinimą.

Siekdami pagerinti nanodeimantų funkcionalumą, mokslininkai pasuko deimantų dalelių padengimą silicio dioksidu. Silicio dioksidas ne tik suteikia lygų ir apsauginį nanodeimantų apvalkalą, bet ir leidžia modifikuoti paviršių. Pridėdami konkrečias žymes prie silicio dioksido dangos, mokslininkai gali nukreipti nanodeimantus į konkrečias ląsteles ar vietas. Ši nanodeimantų judėjimo kontrolė turi reikšmingą poveikį biomedicinos ir biotechnologijų taikymams.

Daugiau nei dešimtmetį mokslininkai glumino nanodeimantų silicio dioksido dangos susidarymo mechanizmą. SJSU mokslininkai išsiaiškino, kad nanodeimantų paviršiuje esančios alkoholio cheminės grupės vaidina lemiamą vaidmenį skatinant silicio dioksido lukštų augimą. Jie nustatė, kad amonio hidroksido įvedimas su etanoliu dengimo proceso metu sukelia šių alkoholio grupių gamybą.

Norėdami ištirti paviršius, paslėptus po silicio dioksido danga, SJSU mokslininkai panaudojo SSRL rentgeno įrenginius. Jie naudojo pereinamojo krašto jutiklį, ypač jautrų termometrą, kad nustatytų temperatūros pokyčius ir paverstų juos rentgeno energija. Rentgeno spindulių sugerties spektroskopijos (XAS) pagalba komanda ištyrė nanodeimantų paviršius ir išmatavo silicio dioksido dangos storį nanometrų skalėje. Rezultatai parodė XAS veiksmingumą tiriant panardintas medžiagas, tokias kaip nanodeimantai.

Žinios, gautos suprantant silicio dioksidu dengtų nanodeimantų surišimo mechanizmą, atveria naujų galimybių tyrinėtojams. Abraham Wolcott, pagrindinis tyrimo tyrėjas, planuoja ištirti kitų medžiagų, tokių kaip titano ir cinko oksidai, panaudojimą nanodeimantams padengti. Šios alternatyvios dangos galėtų dar labiau išplėsti nanodeimantų pritaikymą kvantiniam jutimui ir biologiniam ženklinimui.

Šio tyrimo išvados suteikia vertingų įžvalgų apie nanodeimantų dangų chemiją ir suteikia galimybę optimizuoti silicio dioksido apvalkalą ir ištirti kitas dangos medžiagas. Geriau suprasdami cheminį silicio dioksidu dengtų nanodeimantų mechanizmą, mokslininkai gali ir toliau atskleisti šių mažyčių deimantų potencialą kvantinio skaičiavimo ir biologinio ženklinimo reikmėms.

