Naujas tyrimas atranda tūkstančius paslaptingų „fėjų ratų“ visame pasaulyje

By

Naudodami dirbtinį intelektą, mokslininkai atskleidė tūkstančius naujų paslaptingų „fėjų ratų“ visame pasaulyje. Šie žiediniai augmenijos modeliai jau seniai žavėjo ekspertus ir dažniausiai sutinkami Namibo dykumoje ir Australijos užmiestyje. Tačiau neseniai leidinyje Proceedings of the National Academy of Sciences paskelbtas tyrimas rodo, kad šis reiškinys gali būti labiau paplitęs, nei manyta anksčiau.

Tarptautinė tyrimų grupė apmokė neuroninį tinklą, naudodama daugiau nei 15,000 263 palydovinių vaizdų iš Namibijos ir Australijos vietų, iš kurių pusėje buvo pasakų apskritimai. Naudodama šią dirbtinio intelekto sistemą, komanda išanalizavo daugiau nei pusės milijono žemės sklypų palydovinius vaizdus ir nustatė pasakų ratus 15 sausumos srityse 12 šalių. Šios naujai nustatytos dėmės egzistuoja Afrikoje, Madagaskare, Vakarų Azijoje ir Pietvakarių Australijoje, daugiausia karštuose ir smėlėtuose regionuose, kuriuose kasmet iškrenta nuo XNUMX iki XNUMX colių kritulių.

Nepaisant daugybės išvadų, šių pasakų ratų kilmė tebėra ekspertų diskusijų tema. Vieni mano, kad juos sukuria termitų veikla po žeme, o kiti kaip priežastį siūlo savaime besitvarkančius augalus. Todėl nėra vieningos nuomonės dėl galutinio pasakų ratų apibrėžimo, nes terminas iš esmės lieka savarankiškai paskirtas.

Šių naujų pasakų ratų atradimas kelia daugiau klausimų nei atsakymų. Bendraautorius Fernando Maestre pripažįsta, kad jų komanda nesiekia konflikto su niekuo, pripažindama nuolatinę paslaptį, susijusią su šių apskritų modelių kilme. Norint geriau suprasti jų susidarymą, reikia atlikti tolesnius tyrimus ir lauko darbus.

Tyrimo bendraautorius Emilio Guirado teigia, kad skirtingos pasakų rato formavimo hipotezės gali būti teisingos, atsižvelgiant į konkrečią vietą ar aplinkybes. Gali būti, kad tam tikrose zonose ryškesnį vaidmenį atlieka įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, termitai. Nepaisant to, reikia atlikti išsamesnius tyrimus, kad būtų pateikti įtikinami rezultatai ir atskleisti intriguojantys šių pasakų ratų modeliai.

Šaltiniai:

– Nacionalinės mokslų akademijos darbai

– „The New York Times“.

– CNN

– „Newsweek“.