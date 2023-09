By

Naujai paskelbti tyrimai rodo, kad po 250 milijonų metų Žemės žemė vėl sudarys superkontinentą, sujungdamas septynis žemynus į vieną didžiulę sausumos masę. Prognozuojama, kad šis superkontinentas bus sutelktas aplink šiuolaikinę Afriką, Australijai atsitrenkiant į Aziją, o Afrikai susidūrus su Europa. Tada Antarktida, Šiaurės Amerika ir Pietų Amerika prisijungs prie kitų. Tačiau, kol šios sausumos masės susilieja, Naujoji Zelandija, taip pat žinoma kaip Aotearoa, liks prie Australijos krantų.

Tikimasi, kad tektoninių plokščių judėjimas, dar vadinamas žemynų dreifu, sujungs žemynus per ateinančius 250 mln. Numatoma, kad Australija per maždaug 25 milijonus metų persikels į šiaurę į Pietryčių Azijos salų grandines, tačiau dėl savo padėties Australijos plokštumoje Naujoji Zelandija nesusitiks su Australija. Vietoj to, Naujoji Zelandija liks Australijos plokštės kelionėje į šiaurę.

Tikimasi, kad per 75 milijonus metų Naujoji Zelandija pasieks pusiaują, maždaug tuo pačiu metu, kai Afrika, Azija, Australija ir Europa susijungs ir sudarys superkontinentą. Vėliau Naujoji Zelandija lėčiau važiuos į pietus ir galiausiai atsidurs 20–30 laipsnių platumos žemiau pusiaujo.

Tačiau prognozuojama, kad gyvenimas būsimojoje Naujojoje Zelandijoje toli gražu nebus malonus. Dėl superkontinento buvimo vakaruose Šiaurės ir Pietų salas „maudys karštos atogrąžų jūros“, todėl Naujoji Zelandija taps negyvenama. Tikimasi, kad susidarius superkontinentui dėl vulkaninės veiklos išsiskirs šiltnamio efektą sukeliančios dujos, įskaitant anglies dioksidą, todėl labai padidės pasaulinė temperatūra.

Remiantis kompiuteriniu modeliu, per 50 milijonų metų atmosferoje gali būti beveik 250% daugiau anglies dioksido, palyginti su šiandiena. Padidėjus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, padidėjusiai saulės energijai ir vėsinančių jūrų nebuvimui, superkontinentas taptų nepalankus daugeliui gyvybės formų. Beveik pusė sausumos masės taptų dykuma, o temperatūra daugelyje vietovių viršytų 40 laipsnių Celsijaus.

Nors šis ateities scenarijus atrodo tolimas, jis pabrėžia klimato veiksmų svarbą, kad planeta būtų vėsesnė ir tinkamesnė gyventi. Tyrimas primena, kad svetingo klimato palaikymas yra labai svarbus dabartinės ir ateities kartų išlikimui ir gerovei.

Apibrėžimai:

– Superkontinentas: didelė sausumos masė, susidedanti iš kelių sujungtų žemynų.

– Tektoninis judėjimas / žemynų dreifas: laipsniškas Žemės tektoninių plokščių judėjimas ir susidūrimas.

– Šiltnamio efektą sukeliančios dujos: dujos, kurios prisideda prie šiltnamio efekto, sugerdamos infraraudonąją spinduliuotę, todėl pakyla Žemės temperatūra.

– Mantija: sluoksnis po Žemės pluta, kuris dėl planetos karščio teka lėtai.

