Erdvėlaivių įtaka Žemės atmosferos sudėčiai

By

Neseniai „Proceedings of the National Academy of Sciences“ paskelbtas tyrimas atskleidė, kad palydovai ir erdvėlaiviai užteršia Žemės atmosferą dideliu kiekiu metalų. Ši tarša vyksta stratosferoje, regione, kuriame yra didelė ozono koncentracija.

Tyrimų grupė, vadovaujama Dano Cziczo iš Purdue universiteto, rinko duomenis skrisdama lėktuvais beveik 12 mylių aukštyje. Tai leido jiems užfiksuoti tikslius matavimus be jokio užteršimo iš orlaivio dūmų. Tyrimas atskleidė, kad metalai, tokie kaip litis, varis, aliuminis ir švinas, kurie dažniausiai randami erdvėlaiviuose, viršijo natūraliai susidarančių kosminių dulkių kiekį.

Be to, komanda nustatė, kad beveik 10 procentų sieros rūgšties dalelių, kurios yra būtinos ozono sluoksniui apsaugoti, buvo užterštos išgaravusiomis erdvėlaivių liekanomis. Unikalių elementų, tokių kaip niobis, buvimas rodo, kad raketose naudojami šilumos skydai. Šie įrodymai rodo, kad tarša kyla iš erdvėlaivių, o ne iš meteoritų, kurie šimtmečius nesikeitė.

Šios taršos poveikis aplinkai dar nėra visiškai suprantamas. Tačiau, atsižvelgiant į prognozuojamą palydovų skaičiaus padidėjimą orbitoje, padėtis gali pablogėti. Apskaičiuota, kad iki 50,000 m. bus dar 2030 50 palydovų, o tokios kompanijos kaip SpaceX ir Amazon pirmauja. Šis spartus kosmoso pramonės augimas reiškia, kad iki XNUMX procentų aerozolių dalelių stratosferoje ilgainiui gali būti metalų, kurie vėl patenka į erdvėlaivį.

Šios išvados kelia susirūpinimą dėl kosmoso pramonės plėtros pasekmių aplinkai. Dėl kosminių šiukšlių kaupimosi ir žmogaus sukurtų medžiagų patekimo į stratosferą būtina atlikti tolesnius tyrimus. Kadangi ir toliau labai priklausome nuo palydovų ir erdvėlaivių, labai svarbu sukurti tvarią praktiką, kuri sumažintų neigiamą poveikį mūsų atmosferai.

Šaltinis: Proceedings of the National Academy of Sciences